전남도-전남관광재단, 단체관광 협력여행사 모집

국내외 협력여행사 지정·운영 통해 도내 여행수요 견인



전남도청 젼경.

전남도와 전남관광재단이 관광객 유치를 위해 2026년 국내외 협력여행사를 모집, 본격적인 인센티브 지원을 시작한다.이번 모집은 국내 협력여행사 15개 내외와 해외 협력여행사 20개사를 선정하며, 국내외 각각 전남 소재 여행사 5곳을 필수로 포함한다.선정된 국내 협력여행사는 15인 이상 단체 관광객을 모집하면 차량 임차비 35만 원과 유료 체험․관광지 입장료 5천원 등을 지원받을 수 있다.해외협력여행사도 가이드비와 유료 체험비, KTX비 등 모객 인센티브와 함께 온․오프라인 홍보 마케팅비를 최대 500만 원까지 지원받을 수 있다.이밖에 외국인 관광객 유치를 위해 현지 여행경비와 광고비 등 4개 분야에 걸쳐 인센티브를 지원하며 국제 크루즈 관광 활성화를 위해 입항 지원금도 제공한다.또 여수세계섬박람회 관광객 유치를 위해 특별 인센티브도 지원할 계획이다.2026 여수세계섬박람회 기간에는 박람회 관람과 섬 관광지를 연계한 ‘섬 반값여행’ 상품도 운영된다.특히 올해는 목포-보성선 철도 노선과 인근 관광지를 연계한 특화 여행상품 운영을 확대할 예정이다.목포-보성선 열차를 탑승하고 도내 1박 이상 숙박하는 관광객을 유치할 경우 1인당 5만 원의 인센티브를 지원하여 철도 여행객 유치에 박차를 가해 철도 관광을 활성화할 계획이다.관광 트렌드 변화에 맞춘 테마상품도 확대해 반려동물 동반 여행인 ‘펫 트레블’, 시니어 세대를 위한 ‘파크골프 패키지’ 및 ‘리마인드 웨딩여행’, 철도 마니아를 위한 ‘철도덕후 레일관광’ 등 15개 테마 상품을 100회 이상 운영해 국내외 관광객의 취향을 공략할 예정이다.전남관광재단 김영신 대표이사는 “이번 인센티브 지원 사업이 관광 시장에 활력을 불어넣는 마중물이 되길 기대 한다”며, “전남만의 매력적인 테마 관광 상품을 발굴해 국내외 관광객들이 전남의 멋과 맛을 충분히 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.무안 류지홍 기자