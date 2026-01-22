강서구, 빅데이터로 ‘노약자 무료셔틀버스’ 노선 개편



강서구 노약자 무료셔틀버스 개편

강서구 노약자 무료셔틀버스 개편



진교훈 서울 강서구청장

진교훈 서울 강서구청장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 교통약자의 이동 편의를 높이기 위해 ‘노약자 무료셔틀버스’ 노선을 정비했다고 22일 밝혔다.올해 개관을 앞둔 어울림플라자와 보훈회관, 그리고 이용 수요가 많은 지체장애인 쉼터와 시각장애인쉼터가 신규 정류소로 추가됐다. 방화3동 주민센터 정류소는 방화역 1·2번 출구로 이동하고 이용이 저조한 등촌주공3단지(등명초), 서울식물원, 탑산초, 공항시장역 3번 출구 등 4개 정류소는 폐쇄해 효율성을 높였다.이번 노선 개편은 지난해 9월 장애인과 어르신 등의 실제 이용 수요와 동선을 빅데이터로 분석한 결과를 바탕으로 이뤄졌다. 현장 검증과 장애인 단체나 장애인복지관, 셔틀버스 이용자 150명의 의견도 종합적으로 반영했다.전체 2개 노선은 총 44개 정류장을 하루 4회씩 운행한다. 다만 매월 셋째주 목요일과 주말, 공휴일은 운행하지 않는다. 1호차는 기쁜우리복지관, 강서노인종합복지관, 어울림플라자, 화곡역 등 가양·화곡 주요 복지시설과 지하철역을 순회한다. 2호차는 시각장애인쉼터, 강서구수어통역센터, 보훈회관, 송정역 등 마곡·방화권을 연계한다.구 관계자는 “앞으로도 이용자들의 의견을 세심히 살펴 안심하고 이동할 수 있는 교통복지 서비스를 지속 제공하겠다”고 말했다.김주연 기자