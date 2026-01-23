용산구, 우리동네키움센터 겨울방학 맞이 일일 구청장

서울Pn

박희영(오른쪽) 서울 용산구청장이 지난 22일 구청장 집무실에서 우리동네키움센터 이용 아동에게 일일구청장 업무를 설명하고 있다. 용산구 제공


서울 용산구가 지난 22일 겨울방학을 맞아 용산5호점 우리동네키움센터 이용 아동들을 초대해 일일 구청장 체험 행사를 진행했다.

용산구 관계자는 23일 “아이들이 구청장의 역할과 구정 운영 과정을 직접 경험하며 행정기관의 기능을 이해할 수 있는 자리”라고 설명했다.

아이들은 구청 2층 힐링정원을 둘러보고, 10층 어린이도서관에서 독서와 휴식 시간을 가졌다. 또 구청장실을 방문해 박희영 구청장과 대화를 나눴다. 아이들은 재학 중인 학교 인근 안전시설물 개선사례 등 일상에서 체감한 변화를 주제로 이야기를 나눴으며 서류검토와 결재 등 주요 행정업무 과정을 살펴보는 시간도 가졌다.

박 구청장은 “아이들이 행정을 직접 보고 느끼는 경험을 통해 시야를 넓히고 자신의 꿈을 키워나가길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있는 돌봄 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

한편, 구는 초등학생 방과 후 돌봄을 위해 총 7개의 우리동네키움센터를 운영하고 있다. 소득 수준과 관계없이 관내 초등학생 누구나 이용할 수 있다. 겨울방학 기간에는 신체활동 체험, 원어민 영어프로그램 등 다양한 특화 프로그램을 운영해 아이들의 신체·정서적 성장을 지원하고 있다.


서유미 기자
