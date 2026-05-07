관악구, 다음달 ‘자신만만 학생부 만들기’ 특강

‘공교육 학생부 관리 1타’ 배영준 강사 초청



관악구 ‘1등급 학생부 만들기’ 강연

서울 관악구 ‘1등급 학생부 만들기’ 강연 포스터.

관악구 제공

대학 입시에서 갈수록 학생부의 중요성이 커지는 가운데 서울 관악구가 다음달

공교육 입시전문가인 배영준 보성고 교사가 대학이 요구하는 인재상, 고교학점제 시대의 경쟁력 있는 학생부 관리법 등을 소개한다.

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19일 구청 대강당에서 ‘합격을 부르는 자신만만 1등급 학생부 만들기’ 특강을 연다고 7일 밝혔다.배 강사는 전국 교육청 진로 진학 연수와 국내 대학 입학사정관 연수·자문을 진행하고 있는 대입 전문가다.고교학점제 전면 시행과 함께 정시에서도 권장 과목 이수 등 학생부 정성평가를 반영하는 대학이 늘어나고 있다. 이번 강연이 학생들이 구체적인 대입 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.참가자는 오는 11일 오후 6시부터 선착순으로 온라인 접수한다. 수강을 원하는 고등학교 1·2학년 학생과 학부모는 관악진로직업체험지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.구 관계자는 “관악진로직업체험지원센터를 통해 EBS 대표 강사 초청 강연, 맞춤형 진학설명회 등 실효성 있는 진학 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.김주연 기자