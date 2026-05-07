구로구, 이동노동자 300명에 ‘커피쿠폰’ 지원

이동노동자 330명 대상, 1인당 8만 원 상당서울 구로구가 이동노동자의 휴식권 보장과 노동환경 개선을 위해 ‘이동노동자 커피쿠폰 지원사업’을 운영한다고 7일 밝혔다.
돌봄노동자, 전기·수도·가스 검침원, 학습지 교사, 배달 종사자 등 고정된 업무 공간 없이 이동하며 일하는 노동자들에게 커피쿠폰으로 휴식 공간과 재충전 기회를 제공한다.
구는 지난해 고용노동부 ‘노동약자 일터개선 공모사업’에 선정돼 민·관 업무협약을 체결한 바 있다. 올해도 공모에 연속 선정돼 국비와 구비를 투입해 지원을 이어간다.
지원 대상은 구로구에 거주하거나 근무하는 이동노동자 330명이다. 선정된 대상자는 제휴 카페에서 사용할 수 있는 5000원권 모바일 커피 쿠폰이 월 4매, 4개월간 16매(8만원 상당) 받는다. 사용 기간은 6월 1일부터 9월 30일까지다.
구는 커피 쿠폰으로 이동노동자의 업무 스트레스를 완화하고 삶의 질을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
구로구는 이동노동자를 위한 다양한 지원을 하고 있다. 지난 겨울에는 배달노동자 등을 위해 구로구 대림역 2번 출구 인근 간이쉼터를 설치했다.
서유미 기자
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