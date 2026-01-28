인천공항 취항사 100개 넘어서…개항 25년만에 2배 ‘훌쩍’



인천공항 전경. 인천공항공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천국제공항이 개항 25년 만에 취항 항공사가 100개를 넘어섰다.인천공항공사는 지난해 7개 항공사가 인천공항에 취항해 총 취항 항공사는 101개로 늘었다고 28일 밝혔다. 이는 지난 2001년 개항 당시 47개 항공사에 비해 2배가 넘는 증가세다.개항 당시 38개 국가, 103개 도시였던 취항지 역시 53개 국가, 183개 도시로 증가했다. 이중 여객 국제선 취항도시는 159개로 동북아 경쟁공항 중 최고 수준의 경쟁력을 확보했다. 북미노선도 18개 노선으로 경쟁공항보다 많다.공사는 이 같은 항공 네트워크를 구축하기 위해 중장거리 네트워크 강화를 목표로 지난해 제도 개편과 함께 지역별 다양한 맞춤형 마케팅 활동을 펼쳤다.우선 6000㎞ 이상의 장거리 노선에 신류 취항하는 항공사에 대해 2년간 착륙료를 100% 지원하기로 했고, 신규 취항 항공사별로 최대 10만 달러의 마케팅 비용을 지원했다.또한 이학재 사장 중심의 글로벌 세일즈 마케팅과 전 세계 항공사 관계자들이 참여한 ‘루트회의’ 참가 등도 한몫했다는 평가다.올해도 미국 버진애틀랜틱항공 등 주요 항공사의 신규 취항이 예정돼 있다.이학재 사장은 “올해도 지속적인 신규 항공사 취항 유도 및 신규 노선 개발을 통해 우리 국민들의 항공노선 선택권을 확대할 것”이라고 말했다.강남주 기자