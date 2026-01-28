서울시, 유네스코에 “세운지구, 종묘 훼손 아냐…4자 협의체서 논의”

국가유산청에 공식 회신 전달 요청



세계유산지구로 확정 고시된 종묘 모습. 뉴스1.

세운4구역 등 종묘 앞 재개발을 추진하는 서울시가 국가유산청에 유네스코에 보내는 공식 회신을 제출했다고 28일 밝혔다. 이는 지난해 11월 유네스코 세계유산센터가 종묘 앞 재정비사업에 대한 세계유산영향평가 실시를 요청한 데 대한 공식 답변이다.서울시는 영문으로 전달한 회신 서한에서 “(시는) 세운지구 개발이 종묘의 탁월한 보편적 가치(OUV)에 미치는 영향을 종합적으로 검토하기 위해 (정부, 지자체, 주민, 전문가가 참여하는) 민·관·정 4자 협의체를 제안한다”면서 “세계유산영향평가의 범위·방식·수용 여부는 협의체를 통해서 논의될 수 있다”고 밝혔다.시는 “세운지구 사업은 특정 유산의 가치를 훼손하기 위한 것이 아니므로 일부 우려에 대해서는 단편적 판단이나 일방적 요구가 아닌 객관적 검증과 이해당사자 간 협의를 통해 해법을 모색하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.또한 시는 “그간 종묘의 탁월한 보편적 가치 보존을 위해 지속적인 노력을 기울여 왔으며 세운지구 정비사업은 종묘와 남산을 잇는 도심녹지축 형성을 핵심 목표로 추진하고 있다”면서 “세운지구 정비사업은 종묘와 남산을 잇는 도심녹지축 형성을 핵심 목표로 추진하고 있다”고 주장했다.그러면서 시는 국가유산청에 “서울시의 입장을 유네크소에 여과 없이 전달해달라”면서 “소모적인 정쟁을 멈추고 4자 협의체 구성을 서둘러달라”고 요청했다.앞서 국가유산청은 지난 26일 보도자료를 내고 “서울시가 유네스코의 권고에 오는 30일까지 답변하지 않으면 유네스코에 현장 실사를 요청할 것”이라고 압박한 바 있다.김주연 기자