오세훈, 장동혁에 “국민의힘 이끌 자격 없어…당 대표 물러나야”

“당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화”


오세훈 서울시장이 29일 서울 마포구 케이터틀에서 열린 ‘서울 사회복지 신년인사회’에서 신년 인사하고 있다.
연합뉴스


오세훈 서울시장은 국민의힘의 한동훈 전 대표 제명 결정을 두고 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “장 대표는 즉각 물러나야 한다”고 직격했다.

오 시장은 페이스북에 ‘장동혁 대표는 즉각 물러나야 합니다’라는 글에서 “국민의힘이 하나 되어 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”며 이렇게 말했다. 이어 “장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다. 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라며 “오늘의 이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고밖에 볼 수 없다”고 했다.

오 시장은 또 “당을 오랫동안 지켜온 사람으로서 저 또한 윤석열, 한동훈 두 사람의 갈등 이후 우리 당이 악몽 같은 일을 겪으며, 탄핵이라는 비극까지 경험해야 했던 것을 생각하면 통탄하지 않을 수 없다”고 비판했다. 또 “국민들 보기에 얼마나 한심한 정당이냐. 우리 당은 지금 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”면서 “장동혁 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다”고 덧붙였다.


유규상 기자
