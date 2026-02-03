정서 회복부터 취업 준비까지…은평구 ‘희망리셋’ 교육 진행

맞춤형 자활경로 설계 위한 단계별 자활 교육



지난달 서울 은평구청 관계자가 서울은평지역자활센터에서 자활사업 참여 시민에게 희망리셋 교육을 진행하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구는 지난달 서울은평지역자활센터에서 자활사업 참여 희망자를 대상으로 ‘희망리셋’(R.E.S.E.T) 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.이 교육은 자활사업 신규 참여자(기초생활수급자 또는 차상위계층)를 대상으로 진행하는 기초 과정이다. 개인의 여건과 욕구에 맞는 자활·자립 경로를 재설계하고 안정적인 일자리 진입을 지원하기 위해 마련됐다.이번 교육은 ▲자활지원사업 전반에 대한 이해 ▲개인별 자활경로 탐색 및 목표 설정 ▲정서 회복과 자기 이해를 돕는 심리·소통 교육 ▲기초 재무관리 ▲취업 및 직무교육 등으로 구성됐다. 참여자들이 스스로 삶의 방향을 재정립하고 근로 의지를 회복할 수 있도록 돕는다.센터는 저소득 주민의 근로활동을 통한 자립을 지원하기 위해 자활근로사업을 위탁·운영하는 기관이다. 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 청소, 유품정리, 배송, 편의점 등 16개 자활근로사업단을 운영하고 있다.구는 올해부터 자활사업 참여자의 일자리 연계 가능성과 지속성을 강화하는 데 중점을 두고, 교육을 통해 필요한 정보와 실질적인 교육 기회를 단계적으로 제공할 계획이다.교육과 자활근로사업단 운영과 관련한 자세한 사항은 센터 누리집을 참고하거나 전화 문의로 안내받을 수 있다.구 관계자는 “자활사업의 참여자들이 본인의 적성에 맞는 일을 찾아 안정적인 경제적 자립을 이룰 수 있도록 체계적인 발판을 마련하겠다”고 말했다.송현주 기자