‘전남OK도민광장’ 야외 스케이트장에 4만명 북적북적···만족도 96%

도청 앞 겨울철 놀이명소로 자리매김



전남개발공사가 조성한 ‘전남OK도민광장’ 야외 스케이트장



전남개발공사가 조성한 ‘전남OK도민광장’ 야외 스케이트장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남개발공사가 개발 이익을 환원해 조성한 ‘전남OK도민광장 야외 스케이트장’이 올겨울 도민들의 뜨거운 사랑을 받으며 성공적으로 운영을 마쳤다.전남개발공사는 지난해 12월 24일부터 지난 8일까지 총 47일간 무안군 삼향읍 전남도청 앞에서 야외 스케이트장과 눈썰매장을 운영했다. 이 기간 누적 방문객 4만명을 돌파하며 지난 8일 성황리에 막을 내렸다.도민들의 뜨거운 관심은 개장 첫날부터 확인됐다. 개장식에는 김영록 전남지사, 도의원 등 200여명이 참석해 축하했다. 당시 김 지사는 “우리 지역에서도 야외 스케이트를 즐길 수 있어 설렌다”며 “도민들이 이곳에서 소중한 추억을 쌓고 소통하는 행복한 전남을 만들어 가겠다”고 밝혀 큰 호응을 얻었다.이번 야외 스케이트장이 들어선 ‘전남OK도민광장’은 공사가 지난 5년간 적립해 온 기부금 180억원 중 33억원을 투입해 조성한 공간이라는 점에서 의미가 남다르다.전남개발공사는 매년 순이익의 10%를 기부해 왔다. 공사는 이를 통해 아동·청소년·가족 모두가 즐겨 찾는 열린 공간을 조성하는 데 주력했다. 그 결과 다소 딱딱하고 멀게만 느껴졌던 도청 앞 광장은 도민 누구나 머무를 수 있는 ‘열린 정원’으로 탈바꿈했다. 이는 개발 이익을 지역사회에 성공적으로 환원한 모범 사례로 평가받는다.운영 성과도 뚜렷했다. 이용객을 대상으로 실시한 만족도 조사 결과 응답자의 96%가 ‘매우 만족’으로 평가해 높은 호응을 입증했다. 입장료 무료, 장비 대여료 3000원의 합리적인 비용, 도심 속 공원으로 재탄생한 뛰어난 접근성, 철저한 안전 관리가 성공 요인으로 꼽힌다.특히 운영 기간에는 나눔과 상생의 가치를 더한 프로그램이 눈길을 끌었다. 공사는 겨울방학을 맞은 도내 유·청소년을 위해 총 4회에 걸쳐 스포츠 챌린지 ‘빙글빙글! 겨울을 달리다’를 진행하며 광장 조성의 참된 의미를 되새겼다. 이 프로그램에는 목포아동원과 공생원 등 지역 아동복지시설의 아동·청소년 100명이 초청됐다. 아이들은 전문 강사의 스케이트 무료 강습과 눈썰매 체험은 물론 얼음판 위에서 펼쳐진 ‘스케이트 컬링 대회’ 등 이색적인 활동에 참여하며 추위도 잊은 채 도전과 성취의 기쁨을 만끽했다.장충모 전남개발공사 사장은 “전남OK도민광장 야외 스케이트장에 4만명의 방문객과 96%에 달하는 높은 만족도는 공사가 추구해 온 ‘개발 이익 환원’의 가치가 도민의 일상 속에 안착했음을 보여주는 결과다”라고 설명했다. 이어 “야외 스케이트장과 눈썰매장이 단발성 행사에 그치지 않고 앞으로도 도민들이 즐길 수 있는 다양한 겨울철 놀이 공간으로 자리 잡을 수 있도록 전남도와 긴밀히 협의해 나가겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자