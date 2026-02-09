전 군민 30만원 ‘보성사랑지원금’, 닷새만에 지급률 90%

서울Pn

서울시·무신사 손잡고 'K패션 브랜드' 100개

설 앞두고 지급 순항
지역 상권 활성화·미담 사례 이어져


  •
보성사랑(민생회복) 지원금 지급 현장



전남 보성군이 설 명절을 앞두고 전 군민을 대상으로 1인당 30만원씩 지급 중인 ‘보성사랑(민생회복) 지원금’이 개시 5일 만인 6일 기준 지급률 90.3%를 기록했다.

이번 지원금은 군민 3만 6000여명을 대상으로 총 110억여원 규모다. 전액 1만원권 보성사랑상품권으로 지급한다.

군은 설 연휴 군민들의 생활 안정과 지역 내 소비 촉진을 목표로 신속한 지급을 위해 읍면 행정복지센터 창구를 확대 운영하고 있다. 현장 안내도 강화하는 중이다.


  •
지원금 지급 이후 지역 상권에서 긍정적 반응이 나타나고 있다. 관내 한 상인은 “지원금 지급 시기에 방문 고객이 증가하고 매출도 평소보다 많이 늘어난다”며 “설 성수기와 맞물려 매출 상승을 체감하고 있어 충분한 물량을 확보해 손님을 맞이하고 있다”고 말했다.

미담 사례도 이어지고 있다. 한 마을에서는 지원금을 받은 어르신이 “혼자만 쓰기보다 함께 나누는 게 더 뜻깊다”며 5만원을 마을회관에 기부했고, 이를 계기로 다른 주민들도 나눔에 동참하기도 했다.

군 관계자는 “보성사랑 지원금은 일회성 지원이 아닌 군민 생활 안정과 지역경제 선순환을 위한 정책이다”며 “아직 지원금을 받지 않은 군민은 다음 달 6일까지 신분증을 지참해 주소지 읍면 행정복지센터를 방문해 주길 바란다”고 당부했다.

보성 최종필 기자
