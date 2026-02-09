동작구 “재개발·재건축 세무 상담 해드려요” 찾아가는 세무설명회 개최

서울Pn

김예림 변호사·장보원 세무사 등 전문가 강연


  •
서울 동작구 ‘2026 현장에서 말하다! 찾아가는 세무 설명회’ 포스터. 동작구 제공


서울 동작구는 재개발과 재건축이 활발하게 진행 되고 있는 지역 특성을 반영해 ‘2026 현장에서 답하다! 찾아가는 세무설명회’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 설명회는 주민들의 재개발·재건축 관련 권리분석 및 세무 궁금증 해소를 위해 마련했으며, 3월 9일부터 11일까지 3일간 차수별로 진행한다.

1차·2차는 김예림 변호사가 강의를 맡는다. 1차 설명회는 3월 9일 14시 상도4동 주민센터에서, 2차는 3월 10일 16시 사당2동 주민센터에서 열리며, 신속통합기획과 재개발·재건축 권리분석에 대해 설명한다.

3차 설명회는 3월 11일 14시 사당4동 사당문화회관에서 개최한다. 이날은 장보원 세무사가 강사로 나서 상속세, 증여세, 양도소득세 관련 재개발·재건축 세무사례를 소개할 예정이다.

참가 신청은 동작구청 통합예약시스템 또는 홍보물 내 큐알(QR)코드를 통해 가능하다.

박일하 구청장은 “재개발·재건축 과정에서 세무 문제는 주민들이 가장 어려워하고 궁금해하는 부분 중 하나”라며 “이번 찾아가는 세무설명회를 통해 복잡한 제도와 절차를 쉽게 설명하고, 주민들의 궁금증을 속시원히 해소할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

박재홍 기자
