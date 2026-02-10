오세훈, 한강버스 추진 의지…“큰 강에 배 없는 도시 없어”

“한강버스는 미래를 내다보고 투자한 것 ”
“시민들의 사랑을 받는데 일년이면 충분”
오세훈 서울시장은 시청 대회의실에서 신년 기자 간담회를 열고 한강버스 운영계획에 대해 “배가 다니지 않는 큰 강은 없다”며 추진 의지를 밝혔다.
오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년 기자 간담회를 열고 “최소한의 시민 관광 니즈(요구)와 대중교통 니즈를 충족할 수 있는 형태의 버스를 구상했고 그것이 지금 초입에 이르렀다”고 주장했다.
이어 “초기에 자잘한 사고와 고장으로 인해 시민들께 심려를 끼쳐드려 죄송하다”면서도 “이런 사업은 시행착오가 있을 수밖에 없으며, 사계절은 지나고 봐야 무엇을 보완할지 눈에 보일 수 있다”고 말했다.
또 “많은 서울 시민께서 타보고 경험하신 평가를 해주면 거기에 필요한 보완장치를 해나갈 예정이고 1년 정도면 충분할 것”이라며 “현재 여의도 이용률이 높기 때문에 이를 중심으로 동선 분리 등을 검토하고 있다”고 덧붙였다.
지난해 9월 운항을 시작한 한강버스는 여러 고장과 사고 등이 발생하면서 현재 일부 구간만 운영하고 있다. 행정안전부 중심으로 꾸려진 정부 민관 합동조사단은 한강버스와 선착장과 관련해 120여건의 개선사항을 지적했고 서울시는 이를 개선해 다음달 1일 전 구간 정상 운항을 이어갈 예정이다.
그러면서 “시민들의 사랑을 받는 데 일 년이면 충분하다”며 “그에 걸맞은 준비를 꾸준히 하겠다”고 덧붙였다.
유규상 기자
