광양제철소, 초등학교 입학 축하 선물로 가족 친화 경영 실천

책가방·가구 등 80여종 중 선택


  •
광양제철소가 직원 자녀 중 초등생 입학 대상자에게 전달한 선물 중 하나인 책가방과 축하 카드.



초등생 입학 대상자에게 전달한 자전거.


광양제철소가 초등학교에 입학하는 직원 자녀를 위한 맞춤형 선물 지원에 나서며 가족 친화적 기업 문화를 한층 강화했다. 이번 선물 전달은 직원 가족의 뜻깊은 순간을 회사가 함께한다는 취지로 마련됐다.

광양제철소는 2022년부터 양육 친화적인 근무 환경을 만들기 위해 초등학교 입학을 앞둔 자녀가 있는 직원들에게 축하 선물을 제공하고 있다. 회사 차원에서 선물을 전달하자는 구성원들의 제안을 반영해 마련된 제도다.

제철소는 지난달 27일까지 전 직원을 대상으로 입학 선물 신청을 받은 후 지난 7일까지 순차적으로 전달했다. 올해 축하 선물은 직원들의 선호도를 반영해 유명 브랜드 책가방 세트와 학습용 가구, 자전거, 보드게임 등 80여 개 품목 중 1가지를 선택할 수 있도록 구성됐다.

초등학교 입학 자녀를 둔 한 직원은 “아이에게는 첫 학교생활을 앞둔 설렘을, 부모에게는 든든함을 느끼게 해준 선물이었다”라며 “가족 모두가 함께 기뻐할 수 있는 계기가 됐다”고 전했다.

광양제철소는 ▲신혼여행 축하금 지급 ▲국내 기업 최초 육아기 재택근무제 도입 ▲난임 치료 지원 ▲최대 2년까지 가능한 육아휴직 등 다양한 가족 친화적 제도를 지속 확대해 왔다. 이를 통해 직원들의 일과 삶의 균형을 실현하고 가족 중심의 기업 문화 정착을 위해 노력하고 있다.

광양 최종필 기자
