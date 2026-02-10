전남도, 2026년을 과학기술 진흥 원년 연구개발 본격화

연구개발→창업·산업 전환→신산업 창출 등 선순환 구조 구축



전라남도가 지역 연구개발(R＆D) 추진체계 개선방안 실국설명회를 개최하고 있다.

전라남도는 2026년을 ‘과학기술 진흥 원년’으로 정하고 지역 연구개발(R＆D) 역량을 전국 상위권으로 끌어올리기 위해 ‘지역혁신엔진 연구개발 추진체계 개선안’을 마련해 본격 추진한다.개선안은 미래 먹거리 산업 육성과 일자리 창출, 지역 인재 양성을 핵심 성장 수단으로 규정하고 ‘연구개발→창업·산업전환→신산업 창출’로 이어지는 전남형 혁신성장 선순환 구조를 구축해 지역 산업과 기술 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.이를 위해 2035년까지 정부 연구개발 예산 2조 원 확보와 과학기술 인재 3만 명 양성이라는 중장기 목표를 정하고 지역이 스스로 혁신하는 지속가능한 과학기술 기반을 구축할 계획이다.특히 전국 최초로 실국별 주제별 연구개발 기획단을 운영해 기존 전략산업·에너지 분야에 집중됐던 연구개발 기획 구조를 해양수산과 기후 환경, 재난 안전, 국토 교통 등으로 확대하고, 실국별 책임제를 도입해 전남형 전략 과제를 국가 연구개발 사업으로 연계한다.또 연구개발 총괄 기능 강화를 위한 전담 부서 역할 확대와 공무원·산하기관 대상 연구개발 역량 강화 교육, 성과 중심 인센티브 도입, 다른 지역 연구기관과의 공동연구 확대 등을 추진한다.전남도는 정부의 연구개발 예산 확대와 ‘지역자율 연구개발’ 체계로 정책 패러다임이 전환되는 점을 ‘전남 과학기술 도약의 골든타임’으로 판단하고미래 신산업 중심의 중·대형 국가 연구개발 과제 발굴에 선제적으로 나서기로 했다.전남은 그동안 전국 규모 국책연구기관 본원과 상위권 이공계 대학이 없는 구조적 어려움을 겪다 2025년 인공태양 연구시설을 유치함에 따라 2026년을 ‘과학기술 진흥 원년’으로 정하고 연구개발 체질 개선의 전기를 마련한다는 구상이다.김영록 전남지사는 “중앙정부 주도의 수동적 연구개발 방식에서 벗어나 전남의 기초 연구 역량을 획기적으로 끌어올리고, 미래 먹거리 산업 기반을 확실히 구축하겠다”며 “10년 안에 과학기술 혁신역량 전국 상위권 도약을 반드시 실현하겠다”고 강조했다.무안 류지홍 기자