동대문구, 장애인화장실 ‘로봇변기’ 설치 추진

용두문화복지센터 4대 설치 완료
자동 물 내림·개폐, 안전 설계 적용


동대문구 용두문화복지센터 장애인화장실에 설치된 로봇변기.
동대문구 제공


서울 동대문구는 장애인이 보다 안전하고 위생적으로 화장실을 이용할 수 있도록 장애인화장실 ‘로봇변기(가칭)’ 설치 사업을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

단순히 시설을 갖추는 데 그치지 않고, 실제 이용 과정에서 발생하는 낙상·끼임 사고와 위생 문제를 개선하겠다는 계획이다. 기존 장애인 화장실에서 등받이 구조물로 인한 사고 위험, 휠체어 이용자가 누르기 어려운 물내림 버튼, 뚜껑 미설치에 따른 비말(물방울)·감염 노출 등이 반복적으로 지적돼 온 점을 고려했다.

구는 용두문화복지센터에 로봇변기 4대를 설치했다. 앞으로 새날동대문장애인자립생활센터와 동대문구발달장애인평생교육센터 등 중증장애인 이용 시설에 6대를 추가로 도입할 계획이다. 로봇변기는 자동 개폐 뚜껑과 다중센서 기반 자동 물내림 기능을 적용해 버튼 조작을 최소화하고, 평평한 박스형 안전 등받이 구조로 끼임과 미끄러짐 위험을 줄이도록 설계됐다.

이필형 구청장은 “이용자가 실제로 불편을 겪는 지점부터 고쳐, 일상에서 체감되는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.


유규상 기자
