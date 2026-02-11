장성군, 1급 발암물질 슬레이트 처리 지원사업 추진

장성군 “슬레이트 처리 지원금 받으세요”

취약가구 전액, 일반가구 700만 원까지



1급 발암물질 슬레이트 처리 전문업체가 전남 장성군 한 농가에서 제거 작업을 하고 있다. (장성군 제공)

전남 장성군이 1급 발암물질인 슬레이트 처리를 희망하는 주민들의 신청을 받고 있다.‘슬레이트 처리 지원사업’은 지역 내 슬레이트 건축물(주택, 비주택) 소유자가 건물을 철거할 때 처리 비용을 지원해 주는 사업이다. 주택, 창고, 축사는 물론 노인·어린이 시설도 지원 대상에 포함된다.취약가구는 철거 비용 전액을 받을 수 있으며, 일반가구는 1동당 최대 700만원까지 지원한다. 주택이 아닌 건물도 1동당 슬레이트 면적 200㎡ 이하 범위에서 전액 지원된다.철거·처리 비용이 지원 한도를 초과할 경우, 초과분은 신청 주민이 부담한다. 또 지정 업체가 아닌 다른 곳에 철거를 의뢰하면 지원금을 받을 수 없다.슬레이트 철거를 희망하는 주민은 건축물 소재지 읍·면 행정복지센터에 방문해 신청하면 된다. 군은 건물 노후 정도와 신청자 소득 수준 등을 고려해 지원 대상을 선정할 계획이다.김한종 장성군수는 “석면 먼지가 군민 건강에 악영향을 줄 수 있어 슬레이트 처리 지원사업을 꾸준히 시행하고 있다”며 “예산이 소진되기 전까지 서둘러 신청해 주시기 바란다”고 당부했다.임형주 기자