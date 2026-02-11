서울Pn

검색

서울시, 설 연휴 대비…‘청소상황실·순찰기동반’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평한옥마을·북한산 둘레길 국내외로 소문난다…나란

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 생활폐기물 5년 연속 감축…2025년 목

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천, 응급상황 대비 자동심장충격기 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

완도군·한국수산자원공단, ‘바다 숲 탄소 거래 사업’ 논의

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

해조류 ‘블루카본’ 최종 승인될 경우 탄소 거래 방안 마련


  •
완도군이 지난 8일 한국수산자원공단과 ‘바다 숲 탄소 거래 시범 사업’에 대한 간담회를 하고 있다.


전남 완도군이 한국수산자원공단과 ‘바다 숲 탄소 거래 시범 사업’에 대한 간담회를 갖고 어민 소득화 방안을 논의했다.

바다 숲 탄소 거래는 지자체와 민간 기업, 어업인이 탄소흡수원인 바다 숲을 직접 조성·관리해 생태계를 회복하고 이를 통해 수익을 창출해 내는 사업이다.

지난 8일 열린 ‘바다 숲 탄소 거래 시범 사업’ 간담회는 ‘27년 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)에서 해조류를 탄소 흡수원인 ‘블루카본’으로 최종 승인할 경우 탄소 거래에 대한 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

주요 내용으로는 블루크레딧으로 전환하기 위한 절차 등 사업 전반과 탄소 흡수량 검증 및 모니터링 기법 실증·검증, 사업 참여 어업인·어촌계 등의 수익 배분 방법 등이 담겼다.

특히 완도에서 생산되는 해조류의 탄소 흡수량을 측정하고 크레딧으로 전환해 수익을 추산하는 내용도 논의됐다.

완도군과 한국수산자원공단은 ’25년 8월부터 청산 모도 해역 1ha 규모의 미역 양식장을 대상으로 ‘바다 숲 탄소 거래 시범 사업’을 추진하고 있다.

신우철 군수는 “해조류 블루카본 사업을 선도하기 위한 ‘바다 숲 탄소 거래 시범 사업’은 해조류 블루카본 사업의 발판이 되는 중요한 사업이다”며 “블루카본으로 해조류의 가치 확대와 군민 기본소득을 연결하도록 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 전국 해조류 생산량의 50% 이상을 차지하는 완도군은 해수부 주관 총 20개 소의 바다 숲 탄소 거래 대상지를 선정하는 26년도 사업에 10개소를 신청했으며, 선정 결과는 3월 중 발표될 예정이다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남

서울시청서 신년 기자간담회

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성

정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr