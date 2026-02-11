서울Pn

검색

서울시, 설 연휴 대비…‘청소상황실·순찰기동반’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평한옥마을·북한산 둘레길 국내외로 소문난다…나란

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 생활폐기물 5년 연속 감축…2025년 목

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천, 응급상황 대비 자동심장충격기 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동대문구, ‘동네배움터’ 18곳으로 확대…디지털·인문 강좌 등

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

3월 강좌 모집, 2월 19일부터 3월 1일까지


  •
동대문구 동네배움터 3월 수강생 모집 포스터.
동대문구 제공


서울 동대문구는 ‘동네배움터’를 올해 총 18곳으로 확대 운영한다고 11일 밝혔다. 구는 지난해 11곳에서 7곳을 추가 지정했다.

동네배움터는 도서관·문화시설·체육시설 등 지역의 유휴공간을 활용해 강좌를 여는 방식이다. 주민들은 익숙한 생활권 공간에서 인문·문화예술, 건강·생활, 시민교육, 디지털 역량 강화 등 다양한 프로그램을 선택해 들을 수 있다.

3월 개설 강좌도 생활 속 고민과 맞닿아 있다. 변호사가 직접 강의하는 ‘학교폭력 예방과 대비’가 동대문구민체육센터에서 열리고, ‘천연염색, 자연으로 물들이다’, ‘처음 만나는 수채화(기초반)’, ‘한식 탐구하고 맛보다-재래장과 제철 김치’ 등 체험형 강좌도 동네배움터 곳곳에서 진행된다.

구민은 누구나 참여할 수 있으며 수강 신청은 오는 19일부터 다음달 1일까지 동대문구 평생학습관 홈페이지에서 온라인 선착순으로 받는다. 이번 개설 강좌는 총 58건이다.

한편 지난해 동네배움터에서 운영한 87개 강좌 참여자 1565명을 조사한 결과 5점 만점 중 평균 만족도 4.6점을 기록했다.

이필형 구청장은 “동네배움터는 주민의 삶 가까이에서 배움이 일어나는 생활 밀착형 평생학습 모델”이라며 “지역 곳곳에서 누구나 배움의 기회를 누릴 수 있도록 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남

서울시청서 신년 기자간담회

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성

정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr