경기중부권행정협의회, ‘GTX-C노선 원인자부담 사업비 지원’ 등 논의



11일 ‘제94차 경기중부권행정협의회 정기회의’에 참석한 단체장들이 회의 후 기념 촬영을 하고 았다. (왼쪽부터 안치권 의왕시 부시장, 신계용 과천시장, 최대호 안양시장, 이민근 안산시장, 하은호 군포시장, 최혜민 광명시 부시장). 안산시 제공

‘제94차 경기중부권행정협의회 정기회의’가 11일 군포시 가족센터에서 열려 GTX-C노선 원인자부담 사업비 지원 등을 논의했다.이날 회의에는 협의회 회장인 이민근 안산시장과 최대호 안양시장, 하은호 군포시장, 신계용 과천시장, 최혜민 광명시 부시장, 안치권 의왕시 부시장과 관계 공무원 50여 명이 참석했다.회의는 중앙부처와 경기도에 건의한 이전 회의 안건에 대한 처리 결과 보고를 시작으로 ▲GTX-C노선 원인자부담 사업비 지원 ▲개발제한구역 내 군부대 종전부지 활용을 위한 제도 개선 ▲학교 신재생에너지 설치 및 탄소중립 교육 활성화를 위한 국가 차원의 운영·평가 기준 마련 ▲공공택지 준공인가 전 행위허가 처리 근거 마련 ▲도·시군 협력사업으로 해외전시회 단체관 참가지원사업 재추진 등 5건의 주요 안건을 다뤘다.특히 안산시가 제안한 ‘GTX-C노선 원인자부담 사업비 지원’ 안건은 경기도 광역교통 불균형 해소와 경쟁력 강화를 위한 광역적 사업임에도 원인자 전액 부담 방식으로 추진되고 있는 현실을 지적하며, 타 광역자치단체 수준의 재정 지원이 필요하다는 점에서 참석 단체장들의 공감을 얻었다.이와 함께 안산시가 전국 최초로 시행 중인 ‘병역의무 이행 청년카드 발급’을 비롯해 광명시의 ‘광명상생플랫폼’, 의왕시의 ‘태양광 방음터널 설치’ 등 각 시의 우수 정책 사례를 공유하며 회원 도시 간 정책 교류와 협력의 폭을 넓혔다.이 시장은 “복합적으로 얽혀 있는 행정 과제를 해결하기 위해서는 도시 간 협력과 연대가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 경기중부권 회원 도시 간 실질적 협력을 통해 공동 발전을 지속해 나가자”고 밝혔다.안승순 기자