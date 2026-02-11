서울Pn

검색

서울시, 설 연휴 대비…‘청소상황실·순찰기동반’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평한옥마을·북한산 둘레길 국내외로 소문난다…나란

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 생활폐기물 5년 연속 감축…2025년 목

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천, 응급상황 대비 자동심장충격기 점검

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김진남 도의원, 설 소외계층 어르신께 누룽지 전달 온정 나눔

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

복지 사각지대 해소 위해 현장 중심 의정 활동 약속


  •
김진남(왼쪽 세번째) 도의원이 순천조례종합사회복지관을 방문해 정성껏 준비한 누룽지를 전달하며 따뜻한 온정을 나눴다.


전남도의회 교육위원회 김진남(더불어민주당·순천5) 의원이 11일 설 명절을 맞아 순천시 조례동에 위치한 순천조례종합사회복지관을 방문해 정성껏 준비한 누룽지를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

이번 방문은 김 의원이 수년째 이어오고 있는 소외계층 지원 프로젝트의 일환이다. 그는 복지관 내 독거 어르신과 취약계층 주민들에게 명절의 온기를 전하기 위해 이번 행사를 마련했다.

특히 김 의원이 손수 준비한 누룽지는 소화가 잘되고 영양이 풍부해 어르신들의 건강까지 고려한 선물로 큰 호응을 받았다.


  •
김진남(왼쪽 세번째) 도의원이 순천조례종합사회복지관을 방문해 정성껏 준비한 누룽지를 전달하며 따뜻한 온정을 나눴다.


김 의원은 “누룽지는 간편하게 조리할 수 있어 홀로 계신 어르신들이 쉽게 드실 수 있는 음식이다”며 “작은 정성이지만 명절에 외롭지 않도록 위로가 됐으면 한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지역 사회와 함께하는 현장 중심의 의정활동을 통해 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다”고 강조했다.

류상철 순천조례종합사회복지관장은 “김 의원님의 꾸준한 관심과 지원 덕분에 명절 때마다 주민들이 큰 힘을 얻고 있다”며 “누룽지뿐만 아니라 진심 어린 말 한마디가 어르신들에게 큰 위안이 되고 있다”고 감사의 뜻을 전했다.

김 의원은 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속하는 등 복지 사각지대 해소와 주민 복지 향상을 위한 의정활동에 더욱 힘쓸 계획이다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남

서울시청서 신년 기자간담회

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성

정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반

“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9

서울 평균보다 2.76%P 높아 교통·도로·청소 등 불편 해결

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr