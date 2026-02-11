김진남 도의원, 설 소외계층 어르신께 누룽지 전달 온정 나눔

복지 사각지대 해소 위해 현장 중심 의정 활동 약속
전남도의회 교육위원회 김진남(더불어민주당·순천5) 의원이 11일 설 명절을 맞아 순천시 조례동에 위치한 순천조례종합사회복지관을 방문해 정성껏 준비한 누룽지를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.
이번 방문은 김 의원이 수년째 이어오고 있는 소외계층 지원 프로젝트의 일환이다. 그는 복지관 내 독거 어르신과 취약계층 주민들에게 명절의 온기를 전하기 위해 이번 행사를 마련했다.
특히 김 의원이 손수 준비한 누룽지는 소화가 잘되고 영양이 풍부해 어르신들의 건강까지 고려한 선물로 큰 호응을 받았다.
김 의원은 “누룽지는 간편하게 조리할 수 있어 홀로 계신 어르신들이 쉽게 드실 수 있는 음식이다”며 “작은 정성이지만 명절에 외롭지 않도록 위로가 됐으면 한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지역 사회와 함께하는 현장 중심의 의정활동을 통해 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다”고 강조했다.
김 의원은 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속하는 등 복지 사각지대 해소와 주민 복지 향상을 위한 의정활동에 더욱 힘쓸 계획이다.
순천 최종필 기자
