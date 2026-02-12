최대원 광양시의장, 장인화 포스코그룹 회장에 서한 보낸 사연?

최 의장 “지역 인재 등용 호소”

시민들, 응원 지지 이어져



최대원 광양시의장이 본회의장에서 인사말을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최대원 광양시의장이 장인화 포스코그룹 회장에게 서한을 보내 지역 청년들을 위한 적극적인 채용을 호소하고 나서 눈길을 끌고 있다.12일 광양시의회에 따르면 최 의장은 지난 9일 장 회장에게 보낸 서한문을 통해 포스코그룹의 대규모 채용 계획에 대한 감사 인사와 함께 지역 인재 등용을 위한 각별한 배려를 부탁했다. 지방 소멸 위기와 청년 인구 유출이 가속화되는 가운데 지역 대표 기업인 포스코가 ‘상생’의 손길을 내밀어 달라는 간절한 요청이다.최 의장은 자신의 SNS를 통해 서한문 발송 사실을 알리며 “광양제철소 직원 채용 과정에 광양 지역 청년들에게 보다 실질적인 기회가 돌아갈 수 있도록 각별히 배려해 주실 것을 바라는 마음을 담았다”고 밝혔다.서한문에서 그는 “최근 대통령께서 언급한 ‘성장의 과실을 골고루 나누는 경제’라는 비전에 발맞춰 포스코그룹이 발표한 향후 5년간 청년 1만 5000명 채용 계획과 대규모 지방 투자 구상에 대해 깊은 감사와 기대의 마음을 전하고 싶어 이렇게 개인적으로 글을 드린다”고 호소했다. 이어 “포스코는 광양시와 오랜 시간 함께 성장해 온 든든한 동반자로 지역 경제와 고용의 중심축이라 해도 과언이 아니다”며 “일자리 부족이 심화되는 지방 현실 속에서 이번 채용 계획은 지역 청년들에게 큰 희망의 메시지로 다가오고 있다”고 고마움을 전했다.특히 최 의장은 “광양제철소 채용 과정에서 지역 청년들에게 보다 실질적인 기회가 돌아갈 수 있도록 각별히 배려해 주실 것을 부탁드린다”며 “포스코와 함께 성장해 온 이 지역에서 지역 청년들이 다시 지역의 미래를 책임지는 인재로 자리 잡을 수 있다면 그 의미는 더욱 클 것이다”고 강조했다.그는 “광양시의회 또한 교육, 정주 여건, 산업 기반 등에서 기업과 청년이 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”며 “포스코가 그 중심에서 지역과 상생하는 대표 기업으로서의 역할을 이어가 주시길 진심으로 기대한다”고 거듭 요청했다.이 같은 사실이 알려지자 시민들은 크게 호응하고 있다. 시민들은 “광양 및 전남 동부권의 많은 청년들에게 기회가 생겼으면 한다”, “기회가 많고, 도전이 많은 광양시가 되길 바란다”, “광양시를 떠나지 않고 젊어지는 도시가 될 거라 믿는다”, “제철소 내 인원 부족 해소와 안전 강화 차원에서도 꼭 해결해야 할 부분이다” 등 응원의 댓글을 보내고 있다.광양 최종필 기자