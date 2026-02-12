서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

최대원 광양시의장, 장인화 포스코그룹 회장에 서한 보낸 사연?

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

최 의장 “지역 인재 등용 호소”
시민들, 응원 지지 이어져


  •
최대원 광양시의장이 본회의장에서 인사말을 하고 있다.


최대원 광양시의장이 장인화 포스코그룹 회장에게 서한을 보내 지역 청년들을 위한 적극적인 채용을 호소하고 나서 눈길을 끌고 있다.

12일 광양시의회에 따르면 최 의장은 지난 9일 장 회장에게 보낸 서한문을 통해 포스코그룹의 대규모 채용 계획에 대한 감사 인사와 함께 지역 인재 등용을 위한 각별한 배려를 부탁했다. 지방 소멸 위기와 청년 인구 유출이 가속화되는 가운데 지역 대표 기업인 포스코가 ‘상생’의 손길을 내밀어 달라는 간절한 요청이다.

최 의장은 자신의 SNS를 통해 서한문 발송 사실을 알리며 “광양제철소 직원 채용 과정에 광양 지역 청년들에게 보다 실질적인 기회가 돌아갈 수 있도록 각별히 배려해 주실 것을 바라는 마음을 담았다”고 밝혔다.

서한문에서 그는 “최근 대통령께서 언급한 ‘성장의 과실을 골고루 나누는 경제’라는 비전에 발맞춰 포스코그룹이 발표한 향후 5년간 청년 1만 5000명 채용 계획과 대규모 지방 투자 구상에 대해 깊은 감사와 기대의 마음을 전하고 싶어 이렇게 개인적으로 글을 드린다”고 호소했다. 이어 “포스코는 광양시와 오랜 시간 함께 성장해 온 든든한 동반자로 지역 경제와 고용의 중심축이라 해도 과언이 아니다”며 “일자리 부족이 심화되는 지방 현실 속에서 이번 채용 계획은 지역 청년들에게 큰 희망의 메시지로 다가오고 있다”고 고마움을 전했다.

특히 최 의장은 “광양제철소 채용 과정에서 지역 청년들에게 보다 실질적인 기회가 돌아갈 수 있도록 각별히 배려해 주실 것을 부탁드린다”며 “포스코와 함께 성장해 온 이 지역에서 지역 청년들이 다시 지역의 미래를 책임지는 인재로 자리 잡을 수 있다면 그 의미는 더욱 클 것이다”고 강조했다.

그는 “광양시의회 또한 교육, 정주 여건, 산업 기반 등에서 기업과 청년이 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”며 “포스코가 그 중심에서 지역과 상생하는 대표 기업으로서의 역할을 이어가 주시길 진심으로 기대한다”고 거듭 요청했다.

이 같은 사실이 알려지자 시민들은 크게 호응하고 있다. 시민들은 “광양 및 전남 동부권의 많은 청년들에게 기회가 생겼으면 한다”, “기회가 많고, 도전이 많은 광양시가 되길 바란다”, “광양시를 떠나지 않고 젊어지는 도시가 될 거라 믿는다”, “제철소 내 인원 부족 해소와 안전 강화 차원에서도 꼭 해결해야 할 부분이다” 등 응원의 댓글을 보내고 있다.

광양 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr