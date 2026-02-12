서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

순천 오천그린광장, ‘설馬, 이래도 안올쿠?’ 설 연휴 프로그램 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 14일부터 18일까지
체험·놀이·쉼터 결합한 참여형 프로그램


  •
‘설馬, 이래도 안올쿠?’ 프로그램 포스터.


순천시가 설 명절 기간 시민과 귀성객이 함께 즐길 수 있는 참여형 문화 프로그램 ‘설馬, 이래도 안올쿠?’를 오는 14일부터 18일까지 오천그린광장에서 운영한다. 명절 연휴 기간 도심 광장을 찾는 시민들이 부담 없이 머물며 다양한 체험과 놀이를 즐길 수 있도록 마련했다.

행사는 매일 낮 12시부터 오후 5시까지 진행한다. 대형볼 체험과 에어볼 레크리에이션 등 현장 참여형 프로그램을 비롯해 두쫀쿠 만들기 체험, 신년 운세 뽑기, 전통놀이 등이 운영될 예정이다. 지역 소상공인과 연계한 소규모 플리마켓과 쉼터 공간도 함께 마련했다.

시 관계자는 “명절 기간 도심 광장에서 시민들이 자연스럽게 머물며 다양한 문화 프로그램을 경험하길 바란다”며 “앞으로도 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화공간 운영이 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 원도심 창작예술촌에 위치한 ‘몰랑하우스 순천’도 설 연휴 기간 정상 운영돼 광장 프로그램과 함께 도심 문화공간을 연계한 방문 동선을 제공한다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr