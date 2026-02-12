순천 오천그린광장, ‘설馬, 이래도 안올쿠?’ 설 연휴 프로그램 운영

오는 14일부터 18일까지

순천시가 설 명절 기간 시민과 귀성객이 함께 즐길 수 있는 참여형 문화 프로그램 ‘설馬, 이래도 안올쿠?’를 오는 14일부터 18일까지 오천그린광장에서 운영한다. 명절 연휴 기간 도심 광장을 찾는 시민들이 부담 없이 머물며 다양한 체험과 놀이를 즐길 수 있도록 마련했다.행사는 매일 낮 12시부터 오후 5시까지 진행한다. 대형볼 체험과 에어볼 레크리에이션 등 현장 참여형 프로그램을 비롯해 두쫀쿠 만들기 체험, 신년 운세 뽑기, 전통놀이 등이 운영될 예정이다. 지역 소상공인과 연계한 소규모 플리마켓과 쉼터 공간도 함께 마련했다.시 관계자는 “명절 기간 도심 광장에서 시민들이 자연스럽게 머물며 다양한 문화 프로그램을 경험하길 바란다”며 “앞으로도 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화공간 운영이 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한편 원도심 창작예술촌에 위치한 ‘몰랑하우스 순천’도 설 연휴 기간 정상 운영돼 광장 프로그램과 함께 도심 문화공간을 연계한 방문 동선을 제공한다.순천 최종필 기자