서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

백인숙 여수시의회 의장, 여수시장 출마 선언

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

산업과 민생 위기 극복을 위한 ‘시정 대전환 비전’ 제시


  •
백인숙 여수시의회 의장이 12일 여수시청 브리핑룸에서 여수시장 출마 기자회견을 하고 있다.


백인숙 여수시의회 의장이 12일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 공식 선언했다.

백 의장은 “무너지는 산업과 민생을 살리기 위해 출마를 결심했다”며 “산업과 민생 위기 극복을 위한 시정 대전환과 시민의 삶을 지켜내는 강하고 따뜻한 행정을 통해 여수의 위기를 돌파하겠다”고 밝혔다.

특히 “여수 MBC 순천 이전 반대에 누구보다 먼저 나서 삭발 투쟁까지 감행한 것은 개인의 이익이 아니라 시민 편에 서겠다는 의지의 표현이었다”며 “지역의 위기 극복과 대전환의 골든타임을 놓치지 않고 전남 제1도시의 위상을 되찾겠다”고 강조했다.

또 “여수 경제 회복을 위해서는 기존 산업 경쟁력을 강화하고 신산업을 육성하는 ‘산업 포트폴리오 재편’이 핵심 과제”라며 “산업과 관광 활성화, 민생 안정 그리고 ‘공직사회 혁신’을 축으로 도시 경쟁력을 끌어올리겠다”고 덧붙엿다.

핵심 공약으로는 산업 분야의 여수산단 고부가 스페셜티 화학 전환, 율촌·묘도 산단 차세대 소부장 산업단지 구축과 관광 분야의 남해안 관광개발청 유치, 외국인 관광객 100만 시대 실현, 대한민국 3대 크루즈 기항지 도약, 여수공항 국제공항 승격, 국제컨벤션센터 건립 등을 제시했다.


여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr