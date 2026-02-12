백인숙 여수시의회 의장, 여수시장 출마 선언

산업과 민생 위기 극복을 위한 ‘시정 대전환 비전’ 제시



백인숙 여수시의회 의장이 12일 여수시청 브리핑룸에서 여수시장 출마 기자회견을 하고 있다.

백인숙 여수시의회 의장이 12일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 여수시장 출마를 공식 선언했다.백 의장은 “무너지는 산업과 민생을 살리기 위해 출마를 결심했다”며 “산업과 민생 위기 극복을 위한 시정 대전환과 시민의 삶을 지켜내는 강하고 따뜻한 행정을 통해 여수의 위기를 돌파하겠다”고 밝혔다.특히 “여수 MBC 순천 이전 반대에 누구보다 먼저 나서 삭발 투쟁까지 감행한 것은 개인의 이익이 아니라 시민 편에 서겠다는 의지의 표현이었다”며 “지역의 위기 극복과 대전환의 골든타임을 놓치지 않고 전남 제1도시의 위상을 되찾겠다”고 강조했다.또 “여수 경제 회복을 위해서는 기존 산업 경쟁력을 강화하고 신산업을 육성하는 ‘산업 포트폴리오 재편’이 핵심 과제”라며 “산업과 관광 활성화, 민생 안정 그리고 ‘공직사회 혁신’을 축으로 도시 경쟁력을 끌어올리겠다”고 덧붙엿다.핵심 공약으로는 산업 분야의 여수산단 고부가 스페셜티 화학 전환, 율촌·묘도 산단 차세대 소부장 산업단지 구축과 관광 분야의 남해안 관광개발청 유치, 외국인 관광객 100만 시대 실현, 대한민국 3대 크루즈 기항지 도약, 여수공항 국제공항 승격, 국제컨벤션센터 건립 등을 제시했다.여수 류지홍 기자