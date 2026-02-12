관악구, ‘민원서비스 종합평가’ 최우수기관

행정안전부·국민권익위 공동 주관



관악구 ‘2025년 민원서비스’ 최우수

박준희(가운데) 서울 관악구청장이 ‘2025 민원서비스 종합평가’에서 최우수기관 선정을 기념하는 사진을 찍고 있다.

서울 관악구는 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 ‘2025년 민원서비스 종합평가’에서 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다.민원서비스 종합평가는 행정기관의 대민 서비스 수준을 평가하기 위해 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도 교육청 등 전국 308개 기관을 대상으로 매년 실시된다.관악구 지난해 평가에서 우수 등급을 받은 이후 민원 처리 전반을 점검하고 개선 과제를 발굴했다. 전국에서 청년 인구 비중이 가장 높은 지역적 특성을 반영해 청년층의 민원 수요를 체계적으로 분석하고, 이를 민원행정 개선에 반영했다.특히 전세사기에 취약한 청년 1인 가구 보호를 위해 부동산정보망에 ‘안심계약서’를 도입한 점이 높게 평가됐다.또한 여권 발급 시 구비서류를 사전에 확인할 수 있는 체크리스트를 제공하고, 법정 서식을 알기 쉬운 표현과 해설이 담긴 신청서로 개편해 호평받았다.현장 소통 부문에서는 매주 목요일 구청장이 주민과 직접 소통하는 ‘관악청(聽)’과 ‘이동 관악청’을 운영해왔다.박준희 구청장은 “앞으로도 구민의 눈높이에서 더욱 발전된 최상의 민원서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자