서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“장바구니 부담 낮춘다”…금천구, 설 물가안정 대책

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

설 성수품 물가동향 조사 및 현장점검 진행


  •
금천구청 전경
금천구청 전경


서울 금천구는 설 명절을 맞아 물가 안정 대책을 추진한다고 12일 밝혔다.

우선 금천구는 오는 21일까지 설 대비 물가 대책 상황실을 운영한다. 바가지요금 등 부당 요금 신고를 접수하고 불공정 상거래 행위를 집중 단속한다. 평일 오후 6시 이후와 휴일, 설 연휴 기간에는 종합상황실을 통해 신고를 접수하고, 현장 점검과 시정 조치를 할 예정이다.

또한 지난 2일부터 설 성수품의 가격 동향을 파악하기 위해 현장 조사를 실시 중이다. 오는 13일까지 진행되는 현장조사 품목은 농산물(무, 배추, 사과, 배), 축산물(쇠고기, 돼지고기, 계란, 닭고기), 수산물(명태, 고등어, 갈치, 조기, 오징어, 마른멸치), 임산물(밤, 대추) 등 성수품 16가지다. 금천구는 가격 급변동 여부를 지속적으로 점검하고, 조사 결과를 금천구청 홈페이지에 공개한다.

아울러 전통시장, 대형마트, 농수축산물 판매업소나 개인 서비스 업소를 대상으로 현장점검도 실시한다. 전통시장과 대형마트는 가격·원산지 표시 여부를, 농수축산물 판매업소와 개인 서비스 업소는 부정 유통이나 부당 요금 인상 여부를 중점 점검할 방침이다.

유성훈 구청장은 “설 명절을 앞두고 주요 품목의 가격 동향을 면밀히 관리하고 부당 거래 행위를 집중 점검하겠다”며 “주민들이 체감하는 물가 부담을 덜 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr