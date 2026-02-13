수원시-수원교육청, ‘청개구리 스펙·경기공유학교 지역교육협력 사업’ 맞손

서울Pn

이재준 수원시장(왼쪽)과 김선경 수원교육지원청 교육장이 ‘청개구리 스펙(SPPEC)-경기공유학교 지역교육협력 사업 추진을 위한 업무협약’을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)


수원시와 수원교육지원청은 13일 수원시청에서 ‘청개구리 스펙(SPPEC)-경기공유학교 지역교육협력 사업 추진을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 학교와 지역사회가 연계해 학교 안 교육과정을 지원하는 협력 모델인 ‘미래교육협력지구’ 협약 종료에 따라 변화하는 교육 환경에 ‘경기공유학교’ 유형으로 재정립하기 위한 것이다.

협약에 따라 양 기관은 수원시 교육브랜드 청개구리 스펙(SPPEC)을 활성화하고, 교육공동체의 역량 강화를 지원한다. 또 지역교육협력 네트워크 기반의 파트너십을 구축하고, 수원시와 수원교육지원청 간 교육 자원을 연계한다.

청개구리 스펙은 학교 안팎 자원을 활용해 청소년들에게 다양한 경험을 제공하는 수원시의 독자적인 교육 브랜드다. 경기공유학교는 지역사회와 연계로 학교 밖 학습 플랫폼을 운영하며 학생 맞춤형 성장을 지원하는 지역교육 플랫폼이다.

이재준 수원시장은 “이번 협약을 계기로 지역의 교육 자원을 체계적으로 연결해 우리 아이들에게 필요한 맞춤형 교육을 제공할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 수원교육지원청과 긴밀하게 협력해 수원시만의 차별화된 교육 브랜드를 만들어 가겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
