서울Pn

검색

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

(사)소비자교육중앙회 순천시지회, 사랑의 떡국 나눔 봉사활동

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김미영 회장 등 회원 30여명 참여


  •
소비자교육중앙회 순천시지회가 순천조례종합사회복지관 경로식당에서 지역 어르신 130여명을 대상으로 ‘사랑의 떡국 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.



소비자교육중앙회 순천시지회가 순천조례종합사회복지관 경로식당에서 지역 어르신 130여명을 대상으로 ‘사랑의 떡국 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.


소비자교육중앙회 순천시지회가 13일 순천조례종합사회복지관 1층 경로식당에서 설 명절을 맞아 지역 어르신 130여명을 대상으로 ‘사랑의 떡국 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.

이날 행사에는 순천시지회 회원 30여명과 자원봉사자들이 참여해 직접 떡국을 배식하며 어르신 한 분 한 분께 새해 인사를 전하고 따뜻한 정을 나눴다. 특히 식사 전에는 손 마사지와 네일아트 프로그램을 마련해 평생 가족과 지역사회를 위해 애써온 어르신들의 손을 정성껏 보살폈다. 어르신들은 밝은 표정으로 참여하며 큰 호응을 보였다.


  •
김미영 소비자교육중앙회 순천시지회이 순천조례종합사회복지관 경로식당에서 ‘사랑의 떡국 나눔’ 봉사활동 중 어르신들의 안부를 살피고 있다.


류상철 순천조례종합사회복지관장은 “설 명절을 앞두고 지역 어르신들께 따뜻한 식사를 마련해 주신 소비자교육중앙회 순천시지회에 감사드린다”며 “앞으로도 지역 기관과의 협력을 통해 어르신 복지 향상에 힘쓰겠다”고 전했다.

김미영 소비자교육중앙회 순천시지회장과 회원들은 “어르신들께서 즐거워하시는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 지역사회 어르신들을 위한 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 순천시지회는 1972년 발족해 현재 74명의 회원이 활동하고 있다. 주요 활동으로는 ▲‘아름다운 순천 만들기’ 환경 서포터즈 활동(2011~현재) ▲저탄소 녹색 환경을 위한 에너지 절약 캠페인(2011~현재) ▲‘물사랑 환경사랑’ 숏폼 영상 공모전 및 캠페인(2002~현재, 총 18회 개최) 등을 진행했다. 또 ▲농산물 명예감시원 운영 ▲‘우리 동네 별빛수호대’ 운영 ▲보이스피싱 대처법·키오스크 교육·개인정보 보호·인권·식의약 교육 등 지역주민 대상 교육 프로그램 운영 등이 있다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청렴도 1등, 주거 만족도 1등… 동네를 바꿔 ‘1

김경호 광진구청장

고지대에 모노레일·엘리베이터… 서울, 이동 약자 챙

서대문 안산 등 10곳 추가 설치 강북권 6곳·서남권 4곳 등 대상 오세훈 “계단·경사지 안전 이동”

전통시장 상인들과 설 맞아 온정 나눈 이승로 성북구

상인 애로사항 청취, 경기 상황 공유 명절 전통시장 이용 독려, 지역 소비 분위기 확산

1920년대 목소리로 듣는 첫 동화… 송파에서 느낀

특별전 찾은 서강석 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr