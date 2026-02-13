(사)소비자교육중앙회 순천시지회, 사랑의 떡국 나눔 봉사활동

김미영 회장 등 회원 30여명 참여



소비자교육중앙회 순천시지회가 13일 순천조례종합사회복지관 1층 경로식당에서 설 명절을 맞아 지역 어르신 130여명을 대상으로 ‘사랑의 떡국 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.이날 행사에는 순천시지회 회원 30여명과 자원봉사자들이 참여해 직접 떡국을 배식하며 어르신 한 분 한 분께 새해 인사를 전하고 따뜻한 정을 나눴다. 특히 식사 전에는 손 마사지와 네일아트 프로그램을 마련해 평생 가족과 지역사회를 위해 애써온 어르신들의 손을 정성껏 보살폈다. 어르신들은 밝은 표정으로 참여하며 큰 호응을 보였다.류상철 순천조례종합사회복지관장은 “설 명절을 앞두고 지역 어르신들께 따뜻한 식사를 마련해 주신 소비자교육중앙회 순천시지회에 감사드린다”며 “앞으로도 지역 기관과의 협력을 통해 어르신 복지 향상에 힘쓰겠다”고 전했다.김미영 소비자교육중앙회 순천시지회장과 회원들은 “어르신들께서 즐거워하시는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 지역사회 어르신들을 위한 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.한편 순천시지회는 1972년 발족해 현재 74명의 회원이 활동하고 있다. 주요 활동으로는 ▲‘아름다운 순천 만들기’ 환경 서포터즈 활동(2011~현재) ▲저탄소 녹색 환경을 위한 에너지 절약 캠페인(2011~현재) ▲‘물사랑 환경사랑’ 숏폼 영상 공모전 및 캠페인(2002~현재, 총 18회 개최) 등을 진행했다. 또 ▲농산물 명예감시원 운영 ▲‘우리 동네 별빛수호대’ 운영 ▲보이스피싱 대처법·키오스크 교육·개인정보 보호·인권·식의약 교육 등 지역주민 대상 교육 프로그램 운영 등이 있다.순천 최종필 기자