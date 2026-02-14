서울Pn

검색

다목적 스튜디오·공유 주방… 청년이 머물고 싶은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천 G밸리 기업 4곳 ‘CES 2026’ 혁신상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강뷰 필라테스·요가… 마포365구민센터 ‘오픈런

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 기상이변에 따른 강풍 피해 선제적 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인천관광 숏폼 1억 뷰·SNS 구독자 73만…역대 최대 성과

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지난해 인천관광 주요 성과. 인천관광공사 제공


인천관광공사는 지난해 공식 소셜미디어(SNS) 채널 운영에서 비약적인 성과를 거둬 올해 인천관광 도약을 위한 탄탄한 디지털 기반을 마련했다고 14일 밝혔다.

공사는 지난해 국내외 5개 언어, 11개 SNS 채널을 운영하며 총 73만명에 달하는 구독자를 확보했다. 이는 전년 대비 약 17% 증가한 수치다.

특히 짧고 강렬한 영상을 선호하는 트렌드에 맞춘 ‘숏폼’ 영상 콘텐츠 제작을 전년 247건에서 529건으로 2배 이상 확대했다. 그 결과 연간 총 콘텐츠 노출 수 1억 뷰와 소통 지수 200만회를 기록하며 역대 최고 성과를 달성했다.

크리에이터가 참여한 ‘인천관광 온라인 홍보다’ 운영(조회수 1300만회), 시민 소통형 이벤트, 월간 인천 지도 시리즈 등이 대표적인 성과다. 이에 힘입어 공사는 ‘2025 대한민국 SNS 대상’ 공사 부문에서 2년 연속 최우수상을 받았다.

공사는 이를 발판으로 올해에는 최신 트렌드와 데이터 분석으로 한 ‘국내외 타깃 맞춤형 초개인화 마케팅’을 추진한다는 계획이다.

국내 마케팅은 ‘여행은 인천이지’ 브랜드 확장에 주력한다. 월간 인천 축제·행사 지도를 월별 테마형 코스로 다변화하고, 네이버 숏폼 ‘클립’(Clip)을 강화해 온라인 접점을 넓힐 예정이다.

해외 마케팅은 국가별 여행 특성을 반영한 ‘핀셋 공략’에 나선다. 중화권은 ‘가성비’와 ‘로컬 체험’, 일본은 ‘K-뷰티·미용’ 관광, 영어권은 ‘K-콘텐츠 성지순례’ 등 타깃별 핵심 키워드를 중심으로 차별화된 콘텐츠를 선보인다.

공사는 아울러 16명의 내외국인 홍보단을 운영해 주요 관광지의 매력을 다각도로 조명한다. 메가 인플루언서와 협업한 기획 시리즈를 통해 인천의 친근한 매력을 전파하고, 글로벌 잠재 여행객의 방문 욕구를 자극한다는 목표다.

유지상 공사 사장은 “지난해는 숏폼 등 트렌디한 콘텐츠로 인천 관광의 온라인 영향력을 확장한 한해였다”며 “올해는 AI 기반의 스마트한 정보 제공과 글로벌 타깃별 맞춤형 콘텐츠를 통해 ‘다시 찾고 싶은 관광도시 인천’의 브랜드를 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

청렴도 1등, 주거 만족도 1등… 동네를 바꿔 ‘1

김경호 광진구청장

고지대에 모노레일·엘리베이터… 서울, 이동 약자 챙

서대문 안산 등 10곳 추가 설치 강북권 6곳·서남권 4곳 등 대상 오세훈 “계단·경사지 안전 이동”

전통시장 상인들과 설 맞아 온정 나눈 이승로 성북구

상인 애로사항 청취, 경기 상황 공유 명절 전통시장 이용 독려, 지역 소비 분위기 확산

1920년대 목소리로 듣는 첫 동화… 송파에서 느낀

특별전 찾은 서강석 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr