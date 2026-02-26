‘서편제보성소리축제’···대한민국축제콘텐츠대상 5년 연속 대상

축제 글로벌 명품 부문 대상

판소리 본고장 보성의 문화 경쟁력 입증



보성군의 ‘서편제보성소리축제’가 대한민국축제콘텐츠대상 5년 연속 대상을 수상했다. 김철우(왼쪽 세번째) 보성군수와 채희설 서편제보성소리축제추진위원장 등이 축하 기념 사진을 찍고 있다.

전남 보성군 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 ‘제14회 대한민국축제콘텐츠대상’에서 축제 글로벌 명품 부문 대상을 수상하며 5년 연속 대상 수상이라는 쾌거를 달성했다.대한민국축제콘텐츠대상은 축제 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 (사)한국축제콘텐츠협회가 주관하는 국내 권위 있는 축제 시상이다. 콘텐츠 경쟁력과 운영 완성도, 관광객 만족도, 지역경제 기여도, 글로벌 성장 가능성 등을 종합 평가해 우수 축제를 선정한다.서편제보성소리축제는 판소리 서편제의 본고장이라는 보성의 문화적 정체성을 기반으로 전국 판소리 경연대회, 명창 공연, 전통 예술 체험, 군민 참여형 문화 행사 등을 운영하며 전통 예술의 계승과 대중화를 동시에 이끌어온 점에서 높은 평가를 받았다.특히 권위 있는 전국 판소리 경연 운영과 완성도 높은 공연 콘텐츠, 지역 관광 자원과 연계한 프로그램을 통해 대한민국 대표 전통 예술 축제로서의 경쟁력을 인정받았다. 지난해 문화체육관광부 주관 공연전통예술 경연대회 축제 평가에서 최고 등급인 S등급을 획득한 바 있어 콘텐츠 완성도와 운영 역량, 관람객 만족도 측면에서의 우수성을 다시 한번 입증했다.군 관계자는 “5년 연속 대상 수상은 전통 예술을 지켜온 국악인과 군민, 축제 관계자들의 노력 덕분이다”며 “앞으로도 서편제보성소리축제를 대한민국을 넘어 세계인이 찾는 국악 대표 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.군은 판소리 경연의 권위를 더욱 강화하고 국악인 교류와 참여를 확대해 축제 경쟁력을 높일 계획이다. ‘제28회 서편제보성소리축제’는 오는 5월 2일부터 4일까지 보성군문화예술회관 일원에서 개최될 예정이다.보성 최종필 기자