군포시, 우수 성과 낸 부서 공무원에 1700만원 인센티브 푼다

지난 25일 열린 2026년 상반기 성과시상금 심사위원회(군포시 제공)


경기 군포시는 지난 25일 2025년 하반기 시정 발전과 대외 평가에서 뛰어난 성과를 올린 직원들에게 2026년 상반기 성과시상금 1700만원을 지급하기로 결정했다고 밝혔다.

시는 시정발전, 국·도비 확보, 외부평가 성과 등 3개 분야에서 탁월한 성과를 이룬 부서 직원들에게 성과 기여율에 따라 30만~1000만원의 인센티브를 지급할 수 있다.

이번 성과시상금 대상은 시정발전 분야 5건, 외부평가 분야 6건 등 총 11건으로, 직원 투표와 실무자 1차 평가, 성과시상금위원회 심사를 거쳐 최종 확정했다. 이는 2021년 성과시상금제도 도입 이래 역대 가장 많은 건수다.

시정발전 분야에서는 전국 최초 사계절 생활밀착형 스마트 재난대응 정책을 추진한 안전총괄과의 ‘군포 얼음땡-핫뜨거’와 추가 예산 없이 담당 공무원들이 직접 독자적인 양식으로 고안한 세정과의 ‘읽기 쉽고 눈이 편한 큰 글씨 지방세 고지서’ 등 5건이 선정됐다.

외부평가 분야에서는 산본보건지소가 ‘생애초기건강관리사업’ 등 보건복지부 장관상 3건을 비롯해 역대 가장 많은 6건을 수상했다.

하은호 군포시장은 “제도 도입 이래 가장 많은 11건이 선정됐고 장관상 3건 수상을 포함해 외부평가에서 역대 최고 수상 실적을 거뒀다”며 “앞으로도 직원들의 도전과 성과가 정당하게 인정받을 수 있도록 제도를 내실 있게 운영하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
