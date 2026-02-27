신미숙 경기도의원, 해외판로개척·스마트공정 지원 논의… 소공인 경제 활성화 간담회 개최



신미숙 의원이 25일 경기도의회 예담채에서 개최한 ‘지역 특화 소공인 경제 활성화를 위한 간담회’에서 회의를 주재하고 있다.(사진=경기도의회)



신미숙 의원이 간담회에 참석한 경기도 소상공인과, 기업육성과, 경기신용보증재단, 경기도시장상권진흥원 관계자와 소공인 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 25일(수), 경기도의회 예담채에서 지역 특화 소공인 경제 활성화를 위한 간담회를 가졌다.이날 간담회는 경기도 소상공인과, 기업육성과, 경기신용보증재단, 경기도시장상권진흥원 관계자와 소공인 대표들이 참석한 가운데, 경기도의 지원 정책과 금융제도를 공유하고, 현장에서 체감하는 어려움과 개선 방향을 논의했다.특히, 올해 경기도는 소공인의 경쟁력 강화를 위해 스마트공정 도입 확대와 함께 해외 인증 및 홍보 등 해외 판로개척 지원사업을 새롭게 추진할 예정이다.먼저, 소공인들은 ▲기업 규모별 차별화된 지원필요, ▲홍보 채널 다양화 ▲제품개발 고도화를 위한 맞춤형 지원, ▲분산된 지원정보를 통합하는 플랫폼 구축, ▲제품 제작 지원을 넘어선 연구개발 예산 확대 등을 제안하며 현실적인 정책 보완을 요청했다.신미숙 의원은 “소공인 지원은 일회성 사업으로 끝나서는 안 되고, 기술개발부터 시장 진출까지 성장 단계에 맞춰 이어져야 한다”며 “현장의 의견이 실제 제도 개선으로 이어질 수 있도록 관계 부서와 지속적으로 협의할 것”이라는 의지를 전했다.이어 신 의원은 “오늘 참석하신 분들은 바쁜 생업을 잠시 뒤로하고 현장의 목소리를 전달하기 위해 오신 만큼, 논의에 그치지 않고 체감할 수 있는 변화로 연결되도록 역할을 다하겠다”며 지원사업 홍보와 안내 체계 개선의 필요성도 강조했다.온라인뉴스팀