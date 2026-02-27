이천시, SK하이닉스 정문 앞 ‘주차장·통근버스 승강장 조성’ 지원

서울Pn

이천 SK하이닉스 정문(이천시 제공)


경기 이천시가 SK하이닉스 정문 일대 유휴 부지를 활용한 대형 주차장과 임직원 통근버스 승강장을 조성하는 환경 개선 사업에 인허가 단축 등 신속한 행정 지원을 추진한다.

정문 쪽에 설치되는 SK하이닉스 통근버스 승강장은 현재 후문 방면에 집중된 통근버스 노선 일부를 신설 승강장으로 분산시키는 역할을 한다.

이와 함께 정문 인근에 700여 대 수준의 대규모 주차 공간을 확보해 임직원들의 주차 편의를 높이고, 승강장을 이용하는 직원들이 자연스럽게 인근 식당과 편의 시설로 유입돼 정문 주변 상권 활성화도 기대된다.

아울러 승강장과 주차장이 조성되면 정문 인근 환경이 개선됨에 따라 안전한 보행 여건을 확보하고 전반적인 거리 환경이 더욱 쾌적해질 전망이다.

김경희 이천시장은 “SK하이닉스 정문 인근 주차장 및 버스 승강장 조성에 이천시가 적극적인 행정 지원에 나서 인근 환경 개선과 상권 활성화에 기여할 것”이라며 “앞으로도 기업과의 긴밀한 협력을 통해 지역 경제 활성화와 정주 여건 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
