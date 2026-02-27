고준호 경기도의원 쿠팡, 다이소 초저가 생리대 출시 잇따라… 道 검사체계 강화 주문



고준호 의원이 26일 경기도보건환경연구원과 초저가 생리대 출시 관련 간담회를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 지난 26일(목) 경기도보건환경연구원과 간담회를 통해 “초저가 생리대 출시 확산과 관련해 경기도보건환경연구원이 선제적·상시 검사체계를 강화하고 후속 점검에 착수했다”고 밝혔다.고준호 의원은 지난 11일 열린 경기도의회 제388회 임시회에서 경기도보건환경연구원 업무보고에서 질의를 통해 “이재명 대통령이 국무회의에서 생리대 가격이 높다고 지적한 이후 쿠팡 99원 생리대가 출시되는 등 생리대 가격 인하 논의가 확산되고 있다. 안전성과 품질 검증이 후순위로 밀려서는 안 된다”고 강조하며, 유해물질 관리 체계와 검사 결과 공개 시스템을 집중 점검한 바 있다.최근에는 다이소가 5월 중 깨끗한나라와 협업해 100원대 생리대 출시를 예고했고, 유한킴벌리 등 주요 제조사들도 저가 라인업 확대에 나서고 있다.경기도보건환경연구원은 이날 보고에서 “고준호 의원의 질의를 계기로 검사 범위가 대기업 중심에서 PB상품까지 확대되는 전환점이 마련됐다”며 “쿠팡에서 생리대를 구매해 관할 지방청에 품목허가증 제출을 요청한 상태이며 이후 상품들도 출시와 동시에 안전성을 확인하는 선제적 검사체계를 가동하겠다”고 밝혔다.고준호 의원은 “쿠팡에서 판매된 ‘99원 생리대’는 기존 상품의 할인 판매 형태였지만, 향후 출시 예정인 신제품들은 본격적인 초저가 전략 신제품이라는 점에서 보다 철저한 안전성 관리가 필요하다”고 강조했다.원가 절감 과정에서 친환경성, 무독성 인증, 피부 친화적 소재 사용 등 기본 안전 기준이 충분히 지켜지고 있는지에 대한 철저한 검증이 필요하다는 것이다.고준호 의원은 “경기도보건환경연구원에서 진행하던 기존 생리대 검사에서도 매년 2~3곳이 부적합 판정을 받아왔다”며 “숫자에 가려 여성 건강권이 희생되어서는 안 된다”며 “가격 인하는 필요하지만, 안전은 타협의 대상이 아니다”고 밝혔다.고준호 의원은 “앞으로도 초저가 생리용품 시장 확대에 따른 안전성 관리 현황을 면밀히 점검하며, ‘가격은 낮추되 안전 기준은 높이는 정책 원칙’이 현장에서 제대로 작동하는지 의회 차원의 점검을 지속하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀