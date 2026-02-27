‘민생경제 현장투어’ 용인 찾은 김동연 “반도체클러스터, 흔들림 없이 추진”



민생경제 현장투어 나선 김동연 경기지사가 27일 단국대학교 용인 글로컬 산학협력관에서 ‘K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅’을 주재하고 있다. (경기도 제공)



김동연 경기지사가 27일 오전 김용관 삼성전자 사장, 박호현 SK하이닉스 부사장과 함께 용인시 지방도 321호선 확포장공사 현장을 방문했다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 ‘반도체 올케어(All-Care) 전담조직(TF)’을 가동하고 ‘인허가 단축 목표제’를 통해 클러스터 조성 기간을 최대한 앞당기겠다고 밝혔다.민생경제 현장투어(달달버스–달라질 때까지 달려갑니다)에 나선 김 지사는 27일 단국대학교 용인 글로컬 산학협력관에서 ‘K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅’을 열고 이같이 말했다.그는 “반도체 산단은 전기나 물, 교통 문제, 일하는 분들의 정주 여건 등에 대한 사전 준비가 필수적”이라며 “경기도는 선제적으로 하이닉스 전력 문제 해결을 위해 지방도 318호 지하로 전력망을 깔겠다고 발표했다. 국가산단 안에 있는 국지도 82호선에 대한 확충 계획도 중앙정부와 도가 입주할 삼성과 협의해서 좋은 방향을 찾도록 하겠다”고 설명했다.이어 “메가 반도체 클러스터 조성을 위해서 가장 중요한 것은 시간과의 싸움이다. 전 세계적인 반도체 산업 경쟁에서 우리가 고지를 선점할 수 있도록 모든 노력을 경주하겠다는 뜻에서 ‘반도체 올케어’라는 말을 썼다”며 “TF도 만들었고, 가능한 모든 인허가 시간을 단축하고, 각종 필요한 규제를 완화하거나 해제하겠다. 반도체 메가클러스터는 조금도 흔들림 없이 추진한다는 것을 분명히 말씀드린다”고 강조했다.경기도는 ‘반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법’(이하 반도체특별법) 제정을 앞둔 지난해 11월 ‘반도체특별법 대응 전담조직(TF)’을 가동해 특별법 제정 이후 달라질 정책 환경에 대응하기 위한 도 차원의 전략과 실행 과제를 논의해 왔다.지난달 29일 반도체특별법 국회 본회의 통과 후 이를 ‘반도체 올케어(All-Care) 전담조직(TF)’으로 개편했다.‘올케어’라는 이름을 붙인 만큼 기업 애로사항 접수부터 통합 처리, 조정(갈등 관리), 해결, 정책 개선까지 전 주기를 통합 지원한다.특히 ‘인허가 단축 목표제’를 도입해 행정 절차 단축에 나선다. 투자 전 단계에서는 기업이 투자 시점과 사업 일정을 사전에 예측할 수 있도록 통합 사전 컨설팅을 도입하고, 인허가 단계에서는 심의·승인 기간을 줄이는 게 핵심이다.또 한국전력공사와 협력해 전력망 확충 방안을 마련하고, 한국수자원공사와 용수 공급 체계를 논의하는 등 기반 시설 문제 해결에도 속도를 내고 있다. 지난달 22일에는 한전과 ‘도로-전력망 공동 건설 협력체계 구축 업무협약’을 체결해 새로 건설하는 지방도 318호선 용인·이천 구간 땅 밑으로 전력망을 구축하기로 하며 용인 반도체클러스터 전력난 해법을 제시한 바 있다.이밖에 경기도는 반도체 전문 인력 양성 사업을 통해 연간 2600명 이상의 인력을 양성하고, 반도체 기술센터 운영과 미니팹 구축 등 소부장(소재·부품·장비) 기업 지원도 확대하고 있다.타운홀 미팅에 앞서 김 지사는 오전 9시 김용관 삼성전자 사장, 박호현 SK하이닉스 부사장과 함께 용인시 지방도 321호선 확포장 공사 현장을 찾아 용인 반도체클러스터 도로 건설 계획에 대해 의견을 나눴다.한편 김 지사는 이날 국경을 초월한 선행을 펼친 용인시 마을버스 이시영 기사를 만나 도지사 표창을 전달하고 오찬을 함께한다.이 기사는 지난해 3월 자신이 운행하는 마을버스 안에서 의식을 잃고 쓰러진 중국인 유학생 A씨(20대)를 구한 선행으로 국내 언론은 물론 홍콩 유력 일간지인 사우스차이나모닝포스트에도 소개됐다.안승순 기자