‘아이 낳기 좋은 화성시’ 합계출산율 1.09명…출생아 수 ‘전국 시군구 1위’



화성특례시청 전경

화성특례시의 지난해 합계출산율이 경기도 1위, 출생아 수는 전국 기초자치단체 중 가장 많은 것으로 나타났다.지난 25일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS) 발표에 따르면 화성시는 2025년 합계출산율 1.09명으로 경기도 1위를 기록했다. 이는 경기도 평균(0.84명)과 전국 평균(0.80명)을 크게 넘어선 수치다.화성시의 출생아 수는 8000명으로 전국 기초자치단체 중 가장 많았으며, 경기도 전체 출생아 수(7만 6346명)의 10% 이상을 차지했다. 또 2024년(7201명) 대비 799명 늘어 3년 연속 상승세를 이어갔다.같은 기간 경기도 내 인구 100만명 이상 지자체의 출생아 수는 수원시 7000명, 용인시 5800명, 고양시 5400명으로 집계됐다.화성시는 저출생 대응을 위해 전담 부서를 신설하고, 2026년 본예산에 75개 사업 총 5445억원을 반영했다. 주요 항목으로는 ▲아이 돌봄 지원 사업 122억원 ▲출산 지원금 86억원 ▲난임부부 시술비 지원 74억원 등이 포함됐으며, 다자녀가구 주택자금 대출이자 지원 사업도 새롭게 편성해 폭넓은 지원 체계를 구축했다.시는 2023년 1월부터 출산 가정의 경제적 부담을 완화하기 위해 출산지원금액을 확대해 ▲첫째 100만원 ▲둘째·셋째 200만원 ▲넷째 이상 300만원을 지급하고 있다. 2025년 지급 총액은 약 112억원이다.아울러 2023년 5월부터 다자녀 기준을 기존 3자녀에서 2자녀로 완화해 지원 대상을 확대했다. 현재 약 7만 가구(약 24만명)가 공영주차장, 공공 캠핑장, 공연장 관람료 감면 등 공공시설 이용 혜택을 받고 있다.보육 인프라도 지속적으로 확충해 전국 최대 규모의 국공립 어린이집을 운영 중이며, ‘화성형 아이키움터’, ‘화성형 휴일 어린이집’, ‘다함께돌봄센터’ 등을 통해 맞벌이 및 긴급 돌봄 수요에 대응하고 있다.윤정자 저출생대응과장은 “출생아 수 증가와 더불어 아이와 부모 모두가 행복한 삶을 누릴 수 있도록 저출생 문제 극복에 지속적으로 힘쓰겠다”며 “결혼·임신·출산·육아 전 단계에서 실질적인 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자