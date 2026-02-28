수원시 자율주행버스 ‘새빛 디알티(DRT)’, 3월 3일부터 광교서 시범 운행



28일 이재준 수원시장이 자율주행 기반 수요응답형 교통서비스 ‘새빛 디알티(DRT) 서비스 개통식’에서 인사말을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 27일 수원컨벤션센터에서 자율주행 기반 수요응답형 교통서비스 ‘새빛 디알티(DRT) 서비스 개통식’을 열고, 자율주행 대중교통 실증사업의 시작을 알렸다.새빛 디알티(DRT)는 스마트폰 앱으로 호출하면 해당 구간에서 운행하는 자율주행 수요응답형 교통서비스다.시는 차량 2대를 투입해 광교신도시 일원(6.6km 구간)에서 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운행한다. 전용 앱에서 수원 지역 ‘새빛 디알티(DRT)’를 선택해 호출한 후 목적지와 원하는 탑승 시간대를 예약하면 이용할 수 있다.1단계로 광교중앙역, 수원컨벤션센터, 광교카페거리 등을 순환한다. 시는 일정 기간 실증을 거친 후 2단계로 광교호수공원과 국토정보지리원 구간까지 확대 운행할 계획이다.광교신도시는 유동 인구와 교통 수요가 높은 지역이지만, 일부 구간은 대중교통 접근성이 충분하지 않은 상황이다. 새빛 디알티(DRT) 운행으로 교통 공백을 보완하고, 첨단 모빌리티 기술을 접목한 미래형 교통서비스 모델을 제시하는 역할을 할 것으로 기대된다.이재준 수원시장은 “새빛 디알티(DRT)는 단순한 교통수단이 아니라 자율주행과 수요응답형 교통체계(DRT)가 똑똑하게 결합한 결과”라며 “시민이 체감할 수 있는, 안전하고 편리한 미래교통 서비스로 발전하길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자