서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, 2028년까지 재개발·재건축 8만 500

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑의 참여형 복지 ‘사랑넷’, 국민이 체감한 혁

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 행안부 지방자치단체 혁신평가 ‘우수’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구 남대문시장, 걷기 더 즐거워진다…6월까지 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

보트와 낚시, 캠핑 한 자리에…‘2026 경기국제보트쇼’ 6~8일 킨텍스서 열린다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



해양수산부와 경기도가 주최하는 2026 경기국제보트쇼가 3월 6일부터 8일까지 사흘간 고양 킨텍스에서 열린다.

올해로 19회를 맞은 경기국제보트쇼는 킨텍스와 코트라, 한국해양레저산업협회, 한국마리나협회가 주관하는 국내 최대 규모의 보트쇼이자 해양레저관광 전시회다.

한국국제낚시박람회와 캠핑앤피크닉페어도 동시에 열려 보트와 낚시, 캠핑을 한자리에 볼 수 있는 종합 레저산업전으로 구성된다. 세 개 전시회를 모두 합치면 6만㎡를 넘는 면적으로 축구장 8개가 넘는 공간에서 다양한 레저 품목을 만나볼 수 있다.

국내 해양레저 활동 사용자 중 낚시에 이어 두 번째로 많은 사용자가 활동하고 있는 서핑 산업의 활성화를 위해 경기국제보트쇼 내에 서브 전시회로 ‘코리아 서프쇼’를 아시아 최대 인공 서핑장인 시흥 웨이브파크와 함께 개최한다.

또한 세계해양협회(ICOMIA)와 공동으로 국제 컨퍼런스를 개최한다.

가족 단위 참관객을 위한 체험 프로그램도 다양하게 마련됐다. 어린이를 위한 에어 서프바운스와 미니 호버보트 제작, 해양 안전 VR 체험 등 안전과 재미를 동시에 잡은 프로그램들이 진행된다. 여기에 서프쇼 DJ 공연, 제3회 사진공모전 수상작 전시, 해양레저산업의 이해 저자 간담회 등의 프로그램도 더해져 전 연령층이 해양레저관광 문화를 즐길 수 있다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 “올해는 서핑전과 해양관광전이 서브 전시회로 추가되며 전시회 구성이 보다 다채로워졌다”며 “보트와 낚시, 캠핑과 서핑이 한자리에서 개최되는 만큼 레저를 좋아하는 분들이라면 꼭 함께하시길 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 발로 뛰는 ‘섬김행정’ 송파구민 얼굴에는

서강석 구청장, 27개동 순회 마무리

강남, 통합돌봄 필요한 퇴원 환자 지원

지역 내 의료기관 6곳과 MOU

마포, 160억 투입해 전통시장 살린다

망원·월드컵·농수산물시장 등 5년간 시설 개선·활성화 나서

살기 좋은 관악, 지자체 혁신평가서 올해도 ‘전국

2년 연속… 8개 지표서 우수등급

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr