이용균 서울시의원 “차곡차곡 우상향, 멈추지 않는 지역의 변화”… 출판기념회 통해 미래 비전 제시



이용균 서울시의원 판기념회 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이용균 서울시의원이 2일 출판기념회를 열고 그간의 의정 성과와 향후 지역 발전 비전을 주민들과 공유한다.이 의원은 이날 오후 2시 서울사이버대학교 차이콥스키홀에서 출판기념회를 개최한다. 이번 행사는 단순한 출간 행사를 넘어 지난 의정 활동을 돌아보고, 앞으로의 지역 발전 방향을 제시하는 자리로 마련된다.그는 강북구의회 제7·8대 의원과 제8대 의장을 거쳐 현재 서울시의회 환경수자원위원회에서 활동하고 있다. 지역 현안 해결과 생활 밀착형 정책 추진에 집중해 왔으며, 주민 체감형 정책과 예산 확보, 환경·도시 인프라 개선 등 실질적 변화를 만들어왔다는 평가를 받고 있다.이번 저서에는 골목과 시장, 생활 현장에서 만난 주민들의 목소리와 이를 정책으로 연결해온 과정이 담겼다. ‘정치는 멀리 있는 권력이 아니라 곁에서 문제를 해결하는 책임’이라는 그의 정치 철학이 책 전반에 녹아 있다.이 의원은 “정치는 보여주기보다 실천, 약속보다 결과로 말해야 한다”며 “강북의 변화를 차곡차곡 쌓아 올려 왔듯이 앞으로도 지역의 가치를 우상향시키는 정치를 이어가겠다”고 밝혔다.이어 “출판기념회는 그동안 함께해 준 주민들께 감사의 뜻을 전하고, 앞으로의 더 큰 변화를 약속하는 자리”라며 “지역의 미래는 주민과 함께 설계할 때 가장 단단해진다”고 강조했다.정가에서는 이번 출판기념회를 사실상 지역 비전 발표의 신호탄으로 보고 있다. 지역 밀착형 정치인으로 평가받아온 이 의원이 어떤 메시지와 구체적 구상을 제시할지 관심이 쏠리고 있다.온라인뉴스부