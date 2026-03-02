당진시, ‘인구증가·고용률·출산율’ 3관왕



오성환 당진시장이 인구문제 인식개선 릴레이 캠페인을 하고 있다. ﻿서울신문DB

충남 당진시(시장 오성환)는 인구 증가와 고용률 부문 전국 1위에 이어 도내 출산율 1위를 기록했다고 2일 밝혔다.시에 따르면 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 출생·사망 통계’에서 시의 합계출산율은 1.13명으로 2024년(1.07명)보다 0.06명 증가했다. 이는 전국 평균(0.80명)과 충남 평균(0.92명)을 웃도는 수치다.충남 15개 시군 중 가장 높은 시의 합계출산율은 3년 연속 도내 1위로, 전국 시 단위 중에서도 광양시(1.32명), 김제시(1.23명), 나주시(1.17명)에 이어 네 번째다.시는 전국적인 인구 감소 추세에서 기업 유치와 정주 여건 개선 등을 펼쳤다. 민선 8기 이후 18조 8212억원의 투자 유치는 일자리 창출과 인구 유입으로 이어졌다.시 인구는 2022년 7월 16만 7397명에서 2023년 17만 302명, 2024년 17만 1931명, 2025년 17만 2564명으로 꾸준히 증가했다.전입 사유는 주택(38.4%), 직업(26.4%), 가족(21.5%) 순으로 나타났다.출산율의 선행지표인 혼인 건수도 757건에서 821건으로 약 8% 증가했다.출생아 수도 2024년 857명에서 2025년 909명으로 늘었다.시 관계자는 “임신·출산 가정을 다각적으로 지원하며 인구 증가와 경제 성장을 동시에 이루는 30만 자족도시 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자