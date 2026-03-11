서울Pn

검색

서울 ‘청년주택’ 7만 4000가구 2030년까지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이 낳고 키우기 좋은 성동… 합계출산율 2년 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 불법 광고물 수거하면 최대 100만원 보

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

산림복지 꺼낸 노원… 숲의 진수 온다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘인생 2막 새출발’…서정대 양주 중장년 행복캠퍼스 개강

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

양주 중장년 행복캠퍼스가 10일 ‘2026년 상반기 개강식’을 가졌다. (서정대 제공)


경기 양주 서정대학교가 위탁 운영하는 양주 중장년 행복캠퍼스가 10일 ‘2026년 상반기 개강식’을 가졌다.

160여 명이 수강하는 올해 상반기 양주 중장년 행복캠퍼스 커리큘럼은 중장년의 특성과 선호도를 반영한 16개 정규 과정으로 운영된다. 주요 과정은 ▲영어단어코칭 ▲보드게임 놀이지도사 1급 ▲드론봇 인재 강사양성 ▲노르딕워킹 지도사 ▲파크골프 지도사 ▲인지활동 강사양성 등 취·창업 연계 및 건강한 노후 준비를 위한 프로그램들이다.

교육생들에게는 과정별 교육 외에도 전문 상담사의 생애설계 상담, 동아리 활동 지원, 캠퍼스 내 공유 공간 이용 등의 혜택이 제공된다.

양영희 총장은 서정대학교 위상배 부총장이 대독한 환영사를 통해 “우리 대학의 우수한 인프라와 전문성을 바탕으로 중장년들이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 양질의 교육 서비스를 제공하겠다”며, “행복캠퍼스가 여러분의 새로운 도약을 돕는 든든한 발판이 되길 바란다”고 밝혔다.

강수현 양주시장도 “양주시의 발전을 이끌어온 중장년층이 인생 2막을 성공적으로 설계하고 제2의 전성기를 누릴 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다”며 “배움에 대한 열정으로 이 자리에 모인 160여 명의 교육생 모두를 진심으로 응원한다”고 격려했다.

한편 양주 중장년 행복캠퍼스는 경기도와 양주시의 지원을 통해 중장년층의 재사회화와 취·창업, 커뮤니티 활성화를 돕는 종합 평생학습 플랫폼이다. 지난 2022년 개소 이래 2025년까지 총 153개 과정을 운영하며 4091명의 수료생을 배출했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“외로운 주민 없도록”… 도봉, 예방 중심 마음건강

2호 마음편의점 간 오언석 구청장

등하교 지킴이 성북, 교통안전 캠페인 실시

구청·종암경찰서 등 50명 참여 17개 초교에 지도사 65명 배치

“역대 최대 지원”…영등포구, 소상공인 특별보증 3

지난해 대비 88억원 증액, 2%대 저금리 대출

서울서 가장 뜨거웠던 강서의 ‘희망온돌’

전년보다 32억 증가한 80억 모금 목표액의 3.2배… 역대 자치구 1위

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr