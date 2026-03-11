경동시장·중랑천 등…동대문구, 실시간 혼잡 읽는 IoT 스캐너 깐다

경동시장 45대·중랑천 7대
서울 동대문구는 ‘사물인터넷(IoT) 스캐너 기반 유동인구 분석 시스템’ 구축을 본격 추진한다고 11일 밝혔다. 인파 밀집 우려 지역의 혼잡도와 체류 흐름을 실시간으로 파악하고, 이상 징후를 조기에 감지해 현장 대응으로 연결할 수 있다.
이필형 동대문구청장은 지난 10일 구청 기획상황실에서 보고회를 개최하고, 구축 내용과 활용 방안, 설치 위치(안) 및 관제구역을 점검하며 사업에 착수했다. 보고회에는 이 구청장을 비롯해 안전재난과장 등 관계자 9명이 참석했으며, 수행사 ㈜에스티엔인포텍이 구축 계획을 보고했다.
사업 대상은 경동시장 일대와 중랑천 수변공원(축제장)으로, Wi‑Fi probe 방식 IoT 스캐너 총 52대를 설치한다. 설치 규모는 경동시장 45대, 수변공원 7대이며, 서버·네트워크 등 기반 인프라와 분석 체계도 함께 구축한다. 총사업비는 4억 9000만원(특별교부세 4억 4000만원, 구비 5000만원)이며, 오는 5월 구축 완료를 목표로 한다.
구는 이 시스템으로 예방 중심의 인파 관리 체계를 강화하고, 실시간 밀집 상황을 상시 모니터링할 계획이다. 또한 이상 징후가 감지되면 안전관리 조치가 즉시 현장에 투입될 수 있도록 대응 체계를 연계해 운영한다. 나아가 데이터를 축적해 시간대·구역별 혼잡 패턴을 분석하고, 위험 가능 구간을 사전에 예측·점검하는 등 선제 대응 역량을 높일 계획이다.
이 구청장은 “AI 공존도시 동대문 기조 아래 전통시장과 축제장 안전을 최우선으로 삼아, 실시간 관측과 조기 감지 기반의 인파 관리 체계를 강화하겠다”며 “축적되는 데이터를 바탕으로 위험 징후를 사전에 예측·대응할 수 있도록 현장 즉시 대응체계를 철저히 갖춰 달라”고 당부했다.
유규상 기자
