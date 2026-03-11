“한 달은 짧나요, 영암에서 3개월 살아보실래요”

‘영암 살래’ 3기 참가자 20일까지 모집…체류 기간·프로그램 확대



영암군 군서면 모정마을의 ‘영암 살래’ 주택단지 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영암군이 지역 체류형 정착 유도 프로그램인 ‘영암 살래? 영암 살래!’의 거주 기간을 1개월에서 3개월로 늘리고 이달 20일까지 3기 참가자를 모집한다.‘영암 살래’는 영암 군서면 모정마을에 마련된 5세대 규모 단독주택의 이름인 동시에, 영암에 일정 기간 머물며 농촌 생활과 지역공동체 경험을 통해 귀농·귀촌 등 지역 정착 가능성을 모색해 보는 체류형 프로그램이다.지난해부터 진행된 프로그램에서 1~2기 참가자들은 영암의 생활 환경과 주민 공동체 등에 높은 만족도를 보였다.하지만 많은 프로그램 참가자가 1개월 체류로는 영암을 알기에는 너무 짧다는 의견을 냈다.이에 영암군은 체류 기간을 대폭 늘리고 체험과 교류가 대폭 강화된 3개월 체류 프로그램을 마련해 3기 참가자 모집에 나섰다.4월 2일부터 6월 30일까지 운영되는 3기 프로그램 참가자들은 마을주민과의 간담회와 지역 특화 프로그램, 동네 작가 운영, 농촌 체험, 영암 축제 즐기기 등 다양한 활동에 참여하게 된다.프로그램 최종 참가자는 심사를 거쳐 이달 27일까지 확정·통보한다.김선미 영암군 인구청년과장은 “올해는 방학 기간을 활용한 한 달 살아보기와 6개월 살아보기 프로그램도 추진해 다양한 체류형 귀농·귀촌 프로그램을 운영할 계획이다”고 밝혔다.자세한 프로그램 내용은 영암군 홈페이지 고시 공고란에서 볼 수 있고 안내는 영암군 인구청년과 귀농귀촌팀(061-470-2556, 2549)에서 한다.영암 류지홍 기자