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응암동 675 일대 1120세대 규모 신속통합기획 확정

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서울 은평구 응암동 675번지 일대가 최고 27층 1120가구 규모의 응암초를 품은 주거단지로 거듭난다.


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응암동 675번지 신속통합기획 조감도
서울 은평구 응암동 675번지 신속통합기획 조감도


서울시는 이러한 주택정비형 재개발사업 신속통합기획(신통기획)을 착수 7개월 만에 확정했다고 16일 밝혔다. 이는 서울시 전체 264개 중 167번째로 확정된 신통기획 사업이다.

이 지역은 1970년대에 형성된 저층 노후 주거지로 보행과 차량이 뒤섞인 협소한 도로와 시간제 통행 제한 등으로 교통이 불편했다. 하지만 초등학교와 가깝고 백련산 근린공원과 시장을 도보 5분에 이용할 수 있다는 장점이 있다. 남측에 은평구와 관악구를 잇는 서부선이 신설되면 교통 여건도 개선될 것으로 내다봤다.

시는 자치구·전문가 논의와 계획 조정 끝에 신통기획을 확정했다. 용도지역 상향과 사업성 보정계수 적용으로 사업성도 개선했다.

우선 안전한 교통을 위해 가좌로6길을 양방통행으로 변경하고, 백련산로 우회전 전용차로 등을 신설하기로 했다. 최대 26m의 높낮이 차이를 고려해 주차장과 주민 공동 시설을 효율적으로 배치한다. 학교 전면에 어린이공원을 계획해 개방감을 확보하고 서울형 키즈카페를 도입한다. 일조 영향을 고려해 응암초 남측 연접부는 10층, 은평문화예술정보학교 연접부는 15층 안팎의 중·저층을 배치한다.


김주연 기자
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