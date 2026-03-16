월 3만원으로 신혼집 장만…인천 ‘천원주택’ 올해도 대박 조짐



유정복 인천시장이 천원주택 창구에서 신청자와 상담하고 있다. 인천시 제공

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하루 1000원의 임대료로 신혼집을 장만할 수 있는 인천시 ‘천원주택’이 지난해에 이어 올해도 대박 조짐이다. 인천시는 16일 시청에서 올해 1차 천원주택 예비입주자 신청 접수를 시작했다고 밝혔다.이날 접수 창구에는 오전 일찍부터 많은 신청자가 몰리며 대기 줄이 길게 이어졌다. 시 관계자는 “오전 대기 줄을 볼 때 작년보다 더 많은 인원이 몰릴 것 같다”고 예측했다.천원주택은 인천도시공사(iH)가 매입한 주택을 임대하는 매입임대형과 희망자가 원하는 주택을 선택하면 시가 전세계약을 맺고 희망자에게 임대하는 전세임대형 등 두 가지다. 두 가지 유형 모두 면적은 85㎡ 이하, 임대료는 하루 1000원(월 3만원)으로 저렴하다. 월 임대료만 놓고 보면 인천지역 평균 월세 76만원의 약 4%에 불과하다.시가 지난해 신혼부부 등의 주거 안정과 육아 부담을 줄이기 위해 첫선을 보인 천원주택은 지난해 1차, 2차 신청자의 평균 경쟁률이 5.59대 1를 기록할 만큼 인기를 끌었다.이날부터 신청을 받는 천원주택은 전세임대주택으로 ▲신혼·신생아Ⅱ형 ▲든든주택형 두 가지 유형이다. 신청 유형에 따라 소득·자산 기준, 입주가능한 주택, 지원 조건 등이 각각 다르며 유형 간 중복신청은 불가능하다. 이에 따라 신청자는 본인에게 적합한 유형을 선택할 수 있도록 사전에 공고문을 충분히 확인하여야 한다.신청 희망자는 오는 20일까지 관련 서류를 준비해 시청으로 방문 접수하면된다. 입주자 선정 결과는 6월 4일 발표할 예정이며 이르면 7월부터 입주가 시작된다.유정복 시장은 “이번 전세임대형 천원주택은 저렴한 임대료 지원과 함께 입주자가 원하는 주택을 직접 선택할 수 있다는 장점이 있다”고 말했다.강남주 기자