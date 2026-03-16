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“새 학기 고민 해결”…금천구, ‘학생부종합전형 이해’ 특강

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오는 25일 50명 대상


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금천구 학생부종합전형 특강 포스터
금천구 학생부종합전형 특강 포스터


서울 금천구는 오는 25일 ‘고교생활 적응을 통한 학생부종합전형 이해 특강’을 개최한다고 16일 밝혔다.

금천 진로 진학 지원센터에서 열리는 이번 특강은 고등학교에 진학했거나, 새 학년을 맞이한 학생이 학교생활에 적응하고 학생부종합전형을 대비해 수행평가를 관리할 수 있도록 마련됐다. 휘문고 심재준 진로 진학상담부장이 풍부한 현장 경험을 바탕으로 실질적인 정보를 제공할 예정이다. ▲고교 생활 적응 전략 ▲수행평가와 내신 관리 전략 ▲학생부종합전형 대비 중장기 전략 세우기 등을 구체적으로 안내한다.

특강 대상은 고1·2 학생과 특강에 관심 있는 학부모다. 오는 24일까지 금천 진로 진학 지원센터 홈페이지나 포스터의 QR코드로 신청하면 된다. 온라인 신청이 어려운 경우 사전에 유선으로 잔여 좌석을 확인한 후 당일 현장 접수도 가능하다.

이번 특강을 시작으로 ▲고교학점제 ▲수시·정시 전형 선택 전략 수립 ▲고교학점제 과목 선택 가이드 등 다양한 주제로 총 6회 대입 관련 특강이 운영될 예정이다. 금천 진로 진학 지원센터에서는 맞춤형 상담, 진로 적성검사 등을 운영 중이다.

구 관계자는 “이번 특강이 고교생활에 대한 고민을 해결하고 체계적인 대입 전략을 수립하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다”라고 밝혔다.


김주연 기자
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