기순도 ㈜기성 대표, (사)전남뿌리기업협회 2대 회장 취임

기 회장 “회원사 중심·실효성 있는 지원체계 구축 힘쓸 터”

협회 위상 강화한 이호재 이임회장···상임 고문으로 물 밑 지원



전남테크노파크 대강당에서 열린 전남뿌리기업협회 회장 이·취임식 후 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.



기순도 신임 회장이 포부를 밝히고 있다.



협회 발전 공로로 감사패를 받은 이호재 이임회장이 기순도 신임 회장과 기념 사진을 찍고 있다.



(사)전남뿌리기업협회가 16일 전남테크노파크 대강당에서 회장 이·취임식 행사를 개최했다.



기순도 신임 회장과 이호재 이임회장이 협회 기를 흔들고 있다.



이호재 이임회장이 회원들에게 고마움을 전하고 있다.



전남뿌리기업협회 회원들이 백미 10㎏ 340포를 도내 노숙인 재활시설과 노인복지시설 등에 전달하기 전 기념촬영을 하고 있다.

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(사)전남뿌리기업협회가 16일 전남테크노파크 대강당에서 회장 이·취임식을 갖고 새롭게 출발했다.지난 2017년 설립된 협회는 152개 회원사가 소속돼 있다. 산하 단체로 광양익신뿌리산업특화단지 산단협의회, 순천뿌리산업특화단지 율촌산단협의회·해룡산단협의회, 해남화원뿌리산업특화단지 대한조선㈜ 등 6개 뿌리산업 특화단지가 활동하고 있다.전남뿌리기업협회는 열악한 전남 뿌리산업의 현실에서도 한국 제조업의 근간인 뿌리기업을 묵묵히 경영하고 있는 회사들을 적극 지원해 호응을 얻고 있다. 뿌리산업은 한국 제조업의 근간이자 자동차, 조선, 반도체 등 국내 주력산업의 제조공정 과정에 전방위적으로 활용돼 완제품의 경쟁력을 좌우하는 핵심 역할을 하고 있다.이날 행사에는 민형배 국회의원과 강문식 ㈜파루 회장, 이성희 전남중소기업일자리경제진흥원장 등 전남도내 경제 관련 기관과 국립순천대, 전남도·순천·광양시 관계자 등 200여명이 참석해 축하를 건넸다.신임 회장으로 취임한 기순도 ㈜기성 대표는 “회원사 중심의 실효성 있는 지원체계를 구축해 뿌리산업정책·자금지원·인력·기술 정보를 신속히 공유하고, 회원사가 체감할 수 있는 사업을 적극 발굴하겠다”고 포부를 밝혔다.기 회장은 “전남도와 순천·광양·여수시를 비롯한 각 시군, 중소벤처기업부, 국립순천대학교 등 유관기관과의 협력을 더욱 공고히 해 나가겠다”며 “기관 간 정책 연계성과 지원 실효성을 높이는 등 대외 협력 네트워크 강화에도 심혈을 기울이겠다”고 약속했다.이어 협회의 위상 강화와 회원 확대에도 힘을 쏟겠다고 했다. 그는 “전라남도 뿌리기업을 대표하는 단체로서 협회의 위상을 높이고, 전남에 있는 모든 뿌리 기업이 함께할 수 있도록 조직 기반을 확대해 나가겠다”고 강조했다.전남뿌리기업협동조합 이사장과 전남뿌리기업협회 초대 회장을 맡아 지난 7년 동안 전남 뿌리기업의 위상을 공고히 하고, 회원 간 화합과 조직을 안정적으로 이끌어왔다는 평가를 받은 이호재(㈜프라임이엔지 대표) 이임회장은 상임고문으로 물러나 협회를 뒷받침한다.신임 부회장으로는 최성진 ㈜에이피테크 대표가 새로 임명돼 양정열(㈜태양 대표) 부회장과 함께 활동하게 된다.이날 행사에서는 자문위원을 맡아 뿌리협회 발전과 운영에 힘을 쓴 안명길 ㈜앰티에스 대표와 강원석 법무사에게 공로패가 수여됐다. 정연희 블루랩스 대표와 김선화 전남뿌리기업협회 사무국장은 감사패를 받았다.한편 전남뿌리기업협회는 이날 축하 기념품으로 들어온 백미 10㎏ 340포를 순천·광양시 등 도내 노숙인 재활시설과 노인복지시설 등에 전달했다.순천 최종필 기자