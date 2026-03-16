“함평나비대축제 입장권 10% 할인 혜택 받으세요”

오는 16일부터 4월 23일까지 10% 할인 사전 예매 진행



2026 함평나비대축제 포스터.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 함평군이 지역 대표 봄축제인 ‘제28회 함평나비대축제’ 개막을 앞두고 입장권 사전예매에 들어갔다.사전예매’는 16일부터 4월 23일까지 진행되며, 이 기간에 10% 할인된 금액으로 입장권을 구매할 수 있다.올해로 28회를 맞이하는 함평나비대축제는 ‘꿈꾸는 나비, 시작되는 여정’을 주제로 4월 24일부터 5월 5일까지 함평엑스포공원 일원에서 열리며 입장권은 온‧오프라인에서 구매 가능하다.온라인 예매는 ‘티켓링크’와 ‘네이버’에서 ‘제28회 함평나비대축제’를 검색해 구매할 수 있다.오프라인 예매는 16일부터 함평엑스포공원 주제영상관 3층 (재)함평축제관광재단 사무실에서 가능하다.입장권을 사전 예매할 경우 현장 판매가격보다 10% 할인되며 ▲어른 6300원 ▲청소년 4500원 ▲어린이·노인·유치원생 2700원에 구매할 수 있다.20인 이상 단체 구매 시에는 추가 할인 혜택도 제공된다.어른과 청소년 입장권에는 각각 2000원과 1000원 상당의 쿠폰이 제공되며 축제장 내 부스와 지역 상가 등에서 사용할 수 있다.또 입장권 소지자는 입장 당일 함평자연생태공원과 양서·파충류생태공원 입장료를 50% 할인받을 수 있다.이번 축제에서는 ‘나비 날리기 체험’과 ‘나비 먹이주기 체험’ 등 나비와 직접 교감할 수 있는 프로그램을 비롯해 어린이부터 어른까지 함께 즐길 수 있는 다양한 참여형 체험과 공연이 펼쳐질 예정이다.특히 축제 기간에는 생태 교육과 체험형 오락을 결합한 복합 놀이학습 공간 ‘나빛파크’가 개장해 새로운 즐길 거리를 제공한다.준공 후 축제 기간 첫선을 보이는 나빛파크는 나비 생태를 주제로 한 체험형 전시와 어린이 중심의 놀이·교육 시설을 갖춘 공간으로 가족 단위 방문객들이 자연과 교감하며 즐기는 체험 공간으로 운영된다.함평군 관계자는 “함평나비대축제는 문화체육관광부가 지정한 명예 문화관광축제로, 자연과 생태의 가치를 알리는 함평을 대표하는 축제”라며 “많은 관광객이 축제를 찾아 나비와 자연이 어우러진 봄의 정취를 만끽하시길 바란다”고 밝혔다.함평 류지홍 기자