‘서남해안 섬벨트 트리엔날레’ 2030년 개최 추진…섬과 예술을 잇다

목포·해남·완도·진도·신안 5개 시·군 공동 참여

섬이 지닌 생태·문화·역사적 가치를 예술로 확장



2030 서남해안 섬벨트 트리엔날레 개최를 위한 ‘2026 W.I.N.(World Island Net) 포럼’이 지난 13일 해남에서 개최됐다. (목포시 제공)

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섬을 보유한 전남 5개 지방자치단체가 ‘서남해안 섬벨트 트리엔날레’를 2030년 개최 목표로 추진한다. 참여 자치단체는 목포시를 비롯해 신안·해남·완도·진도군 등 서남해안 5개 시군이다.‘섬, 예술을 잇다’를 주제로 행정구역을 넘어선 광역 단위의 문화예술 벨트를 구축하고 인구 감소와 지역 소멸 위기에 대응하기 위해서다. 또 섬 자원을 활용한 지속 가능한 관광 모델을 창출하기 위한 자구책의 일환이다.이들 5개 시군은 한국섬진흥원과 함께 일본의 성공 사례인 ‘세토우치 국제예술제’를 벤치마킹 모델로 삼아 3년 주기의 트리엔날레 형식을 채택했다. 앞서 지난 13일 해남에서는 서남해안 섬벨트 공동 ‘2026 W.I.N.(World Island Net) 포럼’을 개최했다.포럼에서는 서남해안 섬이 지닌 생태·문화·역사적 가치를 예술로 확장하고, 광역 단위 문화예술 협력 기반을 마련하기 위한 실행 방향성이 제시됐다. 특히 개별 지자체 단위를 넘어 ‘섬벨트’라는 광역적 관점에서 공동 비전과 발전 가능성이 논의됐다.서남해안 섬벨트 5개 시·군은 앞으로 협력체계를 강화하고, 섬의 고유 자원을 예술적으로 재해석한 콘텐츠를 발굴해 나갈 예정이다.신안군은 ‘컬러’와 퍼플섬 등 기존 인프라를 활용한 ‘예술섬’을 차별화된 콘텐츠로 배치한다는 구상이다. 진도군은 ‘민속 소리’와 ‘민속 예술’을 기반으로 한 콘텐츠를 전면에 내세웠다. 목포·해남·완도는 역사적 가치와 생태 자원을 결합해 전시 및 체험 활동에 중점을 둘 계획이다.임형주 기자