전남도, 이민정책 맞춰 외국인 인재 유치 본격 추진

농어업 숙련비자·지역 특화형 비자 활용…취업·정착 지원



전남도가 ‘이민정책 비자제도 설명회’를 하고 있다.

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전라남도가 법무부의 ‘2030 이민정책 미래 전략’에 맞춰 지역 산업에 필요한 외국인 인재 유치와 취업·정착 연계 이민외국인 정책을 본격화한다.법무부 미래 전략은 우수 인재 유치 확대와 전문 기술 인력 비자(E-7-M) 신설, 지역 활력 소상공인 특례 도입, 농어업 숙련비자 신설, 사회통합과 권익 보호 강화 등이 핵심이다.특히 농어업 숙련비자 신설은 전남도가 광역형 비자 설계 과정에서 지속 건의한 계절 근로 숙련 인력의 안정적 체류와 정착 필요성이 반영됐다.농어업 인력 확보가 시급한 전남도는 먼저 광역형 비자 본사업에 대비해 농어업 숙련 인력 중심의 이민 모델을 개발할 계획이다.도는 결혼이민자 가족 초청 등으로 유입된 계절근로자를 숙련 인력으로 육성하고 장기 체류 전환과 연계한 정착 모델을 구체화할 방침이다.또한 전남·광주 통합에 대비해 광역형 비자 설계안에 농어촌 기능 인력과 유학생, 글로컬 벤처·마케팅 인재 등을 포함한 정주형 비자 체계를 담을 계획이다.또 사회통합 교육 강화와 외국인 권익 보호 기조에 맞춰 한국어 교육과 통역, 노무·법률 상담, 고충 처리 등 생활 적응 지원을 확대한다.법무부의 지역 활력 소상공인 특례 도입에 맞춰 인구 감소 지역에 필요한 외국인의 지역 취업과 정착을 지원하는 지역특화형 비자(F-2-R) 활용도 확대한다.농공단지 입주기업과 지역 유학생 간 취업 매칭 사업도 추진해 지역 산업에 필요한 인력의 현장 안착도 지원한다.이와 함께 E-7-M 비자와 연계한 에너지·전기 분야 전문 기술인력 양성도 본격화한다.전남도는 법무부 육성형 전문 기술학과 사업의 목포과학대학교 선정으로 전남·광주권 E-7-M 연계 기반이 확보됨에 따라 연간 50명 수준의 기술 인력을 양성해 취업과 장기 체류로 이어지는 정착 경로를 강화할 계획이다.윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “법무부의 2030 이민정책 미래 전략에 맞춰 전남 여건에 맞는 이민외국인 정책을 선제적으로 추진하겠다”며 “농어업 숙련 인력 확보와 유학생 취업·정착, 소상공인 인력 지원 등 상생형 정주 기반을 마련해 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자